Владимир Путин пытается доказать невыполнение Минских соглашений, чтобы заморозить конфликт на Донбассе

Об этом в комментарии журналистам рассказал российский политолог Станислав Белковский, передает Главред.

По его словам, таким образом Кремль пытается показать, что Украине якобы сейчас нельзя передавать контроль над границей с оккупированным Донбассом.

Поэтому Владимир Путин пытается на уровне Совбеза ООН зафиксировать невыполнение Минских соглашений.

"Режим тишины, скорее всего, не соблюдается. Россия хочет показать, что "особый статус" отдельных районов Донецкой и Луганской областей юридически не легализуется, выборы там не проводятся, поэтому разговор о передаче контроля над границей неуместен. В перспективе это дает Москве замороженный конфликт приднестровского образца, к которому Кремль абсолютно готов", – озвучил Белковский свое мнение.

Политолог утверждает, что Украине выгодно подписать новые соглашения взамен Минским и заявил, что Владимир Путин отдаст контроль над границей только в обмен на ослабление санкций.

"Сами по себе Минские соглашения были изначально невыполнимыми. И для выхода из состояния замороженного конфликта нужен "Минск – 3", который отчасти содержал бы концепцию старых соглашений, но базировался бы на неких новых предпосылках. Теоретически РФ может передать контроль над границей до юридической легализации ОРДЛО, но для этого нужно ставить вопрос о смягчении санкций США и Евросоюза", - резюмировал Белковский в общении с журналистами.

Ранее мы рассказывали о том, что Путин не вернет Украине контроль над границей после выборов в ОРДЛО. По словам аналитика Тараса Семенюка, встреча лидеров Нормандской четверки обязательно состоится, а Кремль ведет двойную игру, заявляя якобы о срыве саммита.

Он отметил, что Владимир Путин не заинтересован в восстановлении Украине контролю за границей, потому что хочет и дальше влиять на ситуацию на Донбассе.

"Несмотря на это, встреча в нормандском формате состоится. Вопрос – на каких условиях. Каждые переговоры должны проходить по конкретному плану. Чтобы это не была встреча ни о чем, а достичь определенных договоренностей", - объяснил эксперт.

Напомним, ситуация на Донбассе изменилась, раскрыта серьезная опасность для Украины.

Как сообщала Politeka, Путин избавится от Донбасса, украинцев предупредили о катастрофе.

Также Politeka писала, что Путин повторит сталинский сценарий в России.