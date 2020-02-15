Россия окончательно потеряла влияние на Украину

Об этом в эфире российской радиостанции рассказал журналист и блогер Роман Цимбалюк, передает Politeka.net.

По его словам, Кремль своими руками подтолкнул Украину к европейскому вектору развития.

"Вообще у нас все проблемы, которые возникли после 2014 года, связаны с тем, что почему-то много пришло в Россию нефтедолларов, все вспомнили, что Россия большая, сильная и богатая страна и пора соседние страны возвращать в стойло. Но это "стойло" может по-разному действовать. Когда-то Франция и Германия много воевали, но сейчас контролируют весь европейский континент, зону Евросоюза", – провел Цимбалюк параллель.

Журналист утверждает, что Украина отказалась от членства в Таможенном союзе, поскольку боялась потерять самое ценное - свою независимость.

"Почему Украина отказалась? Потому что здесь ставят вопрос о том, чтобы ликвидировать украинское государство. А у нас это ценность для очень многих. И когда у тебя такой выбор... Но это не мы сделали выбор. Ведь мы же не начали расширяться за счет Российской Федерации", – объяснил он логику украинцев.

По словам Цимбалюка, Москва оказала себе медвежью услугу, изъяв из политического поля Украины самый пророссийский электорат. Это произошло после оккупации части Донецкой и Луганской областей. То есть, она заставила переосмыслить свои взгляды людей со свободных территорий, которые ранее лояльно относились к дружбе с РФ.

"Все остальные, которые сомневались, когда смотрят на донецкие тюрьмы, комендантский час, они думают: "Да нет, лучше уж со Степаном Бандерой и аэропортом работающим в Харькове, чем в 10 часов сидеть дома и не высовываться. Потому что придут какие-то люди в российской военной форме, найдут у тебя майку "Шахтар", донецкого клуба в эвакуации, и обвинят вас в шпионаже в пользу СБУ и посадят на 10 лет тюрьмы", – подытожил Цимбалюк в эфире радиостанции.

Ранее Роман Цимбалюк заявил, что Украине стоит серьезно заняться укреплением своей обороноспособности ввиду нового заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Журналист пришел к такому выводу после слов спикера российского президента о том, что политика РФ по отношению к Украине остается без изменений.

Он напомнил ответ Пескова на вопрос о том, можно ли считать замену российского "куратора" по вопросам Донбасса Владислава Суркова Дмитрием Козаком говорит о тм, что РФ идет на улучшение отношений с Украиной.

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