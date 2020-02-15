Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что осенью местные выборы должны состояться, как на Донбассе, так и в Крыму

Как передает Politeka.net, такое заявление прозвучало во время Мюнхенской конференции по безопасности(Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Зеленский подчеркнул, что сейчас целью Киева является проведение выборов на всей территории Украины.

"Наше желание сегодня провести местные выборы по всей Украине, включительно с отдельными районами Донецкой и Луганской областей в октябре 2020 года. Хотелось бы и на территории Крыма. Но сделать это без элементарных политических условий невозможно для нас. Особенно, когда Россия информирует, что на Донбассе было выдано 125 тысяч российских паспортов. Людям на Донбассе нужны выборы, которые будут признаны всем миром легитимными", - отметил он.

При этом президент подчеркнул, что власти Украины будут договариваться с мирными жителями оккупированных территорий, но не с террористами.

«Я говорил об этом в Париже и повторяю еще раз. Людям на Донбассе нужны выборы, которые будут признаны Украиной, всем миром, легитимными. И они не могут быть таковыми, если пройдут не по украинскому законодательству, под звуки выстрелов и без контроля над украинской границей», - заявил Зеленский.

Зеленский и Путин также достигли соглашения: они оба признали, что Украине и России нужно активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске для реализации достигнутых договоренностей.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Разговор состоялся в пятницу, 14 февраля. Политики обсуждали договоренности, достигнутые в рамках Нормандского саммита, который прошел 9 декабря прошлого года в Париже.

Отдельной темой разговора стала подготовка к новой встрече лидеров стран Нормандской четверки. Это может стать второй личной встречей Зеленского и Путина. При этом остается неизвестным, удалось ли президентам договориться по этому вопросу.

Кроме того, в разговоре была поднята тема освобождения пленных украинцев, которых удерживают в России, а также на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Напомним, Зеленский не сдержался и выдал главную тайну отношений с Путиным.

Как сообщала Politeka, Зеленский предупредил Путина о последствиях атаки на Украину.

Также Politeka писала, что Путин пришел в бешенство из-за Зеленского: "Конфликт продолжается".