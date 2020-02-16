В украинском парламенте рассказали о том, когда решат ситуацию с «евробляхами», ведь люди ждут ответа на вопрос о растормаживании

Как сообщает Politeka, об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

«Есть внутренне парламентская позиция по вопросу доступного растаможивания. Вопросы есть, невозможно закрывать на это глаза, откладывать, продолжать отсрочки – тоже не вариант. Я думаю, здесь должна быть консолидированная позиция как парламента, так и правительства, для того чтобы учесть позицию всех участников этого процесса», - отметил он.

По его словам, по состоянию на сегодня в залах парламента нет соответствующего законопроекта. Более того, его еще даже не включили в повестку. Причина этого – рассмотрение проекта закона о рынке земли.

Как сообщалось ранее, в Украине за растаможку автомобилей можно будет не платить. Об этом говорится в законопроекте №2277.

Но такое новшество затронет лишь ликвидаторов Чернобыльской катастрофы, которые имеют I и II категории инвалидности.

Как указано в законопроекте, они получат право на безплатный ввоз на таможенную территорию Украины машин, с момента выпуска которых прошло не более 7 лет.

Стоить отметить, что "чернобыльцы" автоматически лишаются на бесплатное пользование всеми видами городского и пригородного транспорта после этого.

Напомним, у Зеленского решили судьбу «евроблях», жизнь украинцев сильно изменится: «Возьмем по полной».

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