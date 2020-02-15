В Украине за растаможку автомобилей можно будет не платить

Как передает Politeka.net, об этом говорится в законопроекте №2277.

Но такое новшество затронет лишь ликвидаторов Чернобыльской катастрофы, которые имеют I и II категории инвалидности.

Как указано в законопроекте, они получат право на безплатный ввоз на таможенную территорию Украины машин, с момента выпуска которых прошло не более 7 лет.

Стоить отметить, что "чернобыльцы" автоматически лишаются на бесплатное пользование всеми видами городского и пригородного транспорта после этого.

Также у них не будет права передавать транспортное средство никому другому.