В Украине за растаможку автомобилей можно будет не платить
Как передает Politeka.net, об этом говорится в законопроекте №2277.
Но такое новшество затронет лишь ликвидаторов Чернобыльской катастрофы, которые имеют I и II категории инвалидности.
Как указано в законопроекте, они получат право на безплатный ввоз на таможенную территорию Украины машин, с момента выпуска которых прошло не более 7 лет.
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Стоить отметить, что "чернобыльцы" автоматически лишаются на бесплатное пользование всеми видами городского и пригородного транспорта после этого.
Также у них не будет права передавать транспортное средство никому другому.
Ранее мы сообщали, что украинским автомобилистам существенно облегчили растаможку иномарок при ввозе. Все процедуры теперь доступны онлайн. Упрощение процедуры позволит владельцам авто сэкономить на услугах таможенных брокеров и сделает весь процесс более прозрачным.
Сервисом можно воспользоваться на сайте Государственной таможенной службы Украины в новом разделе "Ввоз легкового автомобиля".
В личном кабинете на сайте каждый желающий может создать декларацию, после чего останется только отслеживать ее текущий статус.
Также мы сообщали, что собственники авто на еврономерах устроили пикет под Офисом президента Украины.
Активисты требовали либерализации ставок растаможки подержанных авто. Сейчас растаможка нового авто стоит 35-40% от его стоимости, растаможка подержанного обходится 250-650% от его таможенной стоимости. Протестующие требовали, чтобы растаможка любого авто, независимо от возраста, обходилась в 35-40% от его стоимости.
Напомним, у Зеленского решили судьбу «евроблях», жизнь украинцев сильно изменится: «Возьмем по полной».
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