Президент України Володимир Зеленський прокоментував скандал зі "слугою народу" Євгеном Брагаром



Як заявив глава держави в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", він відчуває провину за помилки та подібні висловлювання народних депутатів.

"Для мене, якщо депутат нашої фракції "зашквариться", тоді я відчуваю провину на собі. Тому що це людина з фракції "Слуга народу". Але ми не можемо проконтролювати всіх депутатів, усіх мажоритарників. Ми говорили, що буде очищення – і ми повинні це робити. Всіх чесних, сильних ти повинен підтримувати, а з іншими – спокійно розлучатися. Спокійно казати: "Ти не можеш бути обличчям нашої партії", – зазначив він.



З приводу скандалу з Євгеном Брагаром і пенсіонеркою з собакою Зеленський відповів:

"Але в цьому випадку давайте подивимося. Я його знаю, я з ним спілкувався, він працював у нашому штабі, він історик, аспірант в інституті Шевченка. Розумна людина, але дуже молодий. Я завжди підтримую молодих людей, але бачимо, що буває".

Нагадаємо в суспільстві викликало ажіотаж пропозицію Євгена Брагара продати собаку, щоб оплатити рахунки за комуналку.



На сайті президента України з'явилася петиція з вимогою закликати Брагара в армію, оскільки йому 25 років, а це – вік, коли українські громадяни ще проходять службу.

Нагадаємо, скандальний Ківа переплюнув "собак" Брагара і дав свою пораду українцям.

Як повідомляла Politeka, Разумков пригрозив нардепам з-за скандалу з собакою.

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