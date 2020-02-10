Люди так і не дочекалися "геніального" економіста для розмови

25-річний «слуга народу» Євген Брагар, котрий радив пенсіонерці продати собаку, щоб заплатити за газ, влип у черговий скандал

Народний депутат пообіцяв приїхати в Аджамку на Кіровоградщині, де живе пенсіонерка Любов Колюча, яка отримала від обранця «ділову» пораду, проте в суботу, 8 лютого, так там і не з'явився, передає Politeka.

За словами сільського голови Тетяни Зайченко, депутат напередодні обіцяв передзвонити перед зустріччю, проте в день передбачуваного візиту перестав брати слухавку і відповідати на телефонні дзвінки.

Мешканці Аджамки зібралися в сільському клубі, щоб поспілкуватися з зухвалим депутатом, однак так і не дочекалися його. Люди провели збори, на яких подякували 66-річній Любові Павлівні за те, що «об'єднала не тільки село, але і країну». Селяни навіть вирішили скинутися Брагару на квиток, вирішивши, що у того немає грошей, щоб доїхати до них.

У коментарях до публікації на цю тему обурення народу спалахнуло з новою силою.

«Знову збрехав. Справжній депутат!», «А я вважаю, що за таку його «геніальну пропозицію» треба дати йому Шнобелівську премію. Хай знають наших!», «Молоді, ситі, нахабні... Хочуть багато і відразу, й у них виходить. Ну а народ? А що, є ще й народ?», «Боягуз, хамло невиховане, хто за такого заміж піде, безвідповідальний», «Розумна людина, перш, ніж сказати спочатку думає. А такі, ляпають язиком, аби ляпнути», «Сонячна дитина», «Та не збрехав, а ляпнув, не подумавши. Потім злякався, що воно промичало», «брехло і боягуз. Навіть не зміг подивитися людям в очі», «щось мені підказує, що ідеї, які видають Брагар, Мушак і ще деякі міністри, навіяні кимось збоку, щоб підставляти президента», – пишуть розгнівані українці.

Раніше ми розповідали, що Брагар після скандалу з собакою відзначився заявою про те, що не варто фінансувати патріотичне кіно, оскільки воно не окупається. В якості успішного прикладу він навів фільми виробництва студії "95 квартал".

Нагадаємо,країнців повстали проти Брагара із-за собаки.

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