Министра финансов Украины Оксану Маркарову и главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова заподозрили в содействии коррупционным схемам, из-за которых бюджет теряет миллиарды

Об этом в своем Телеграм-канале написал экономический эксперт Юрий Атаманюк, передает Знай.ua.

«Не успел Гончарук с Верлановым объявить тотальную переаттестацию сотрудников налоговой службы, в связи с задержанием на взятке Главы налоговой Одесской обл, как тут появилась горячая инфа, конечно от тех, кто мешает «кристально честным» Маркаровой и Верланову реализовывать реформы», - написал эксперт.

Атаманюк отмечает, что речь идет о схемах в налоговых службах, из-за которых в бюджет Украины может ежемесячно не поступать миллиарды гривен НДС.

«Так вот, якобы в налоговых Львовской, Киевской, Донецкой областей и г. Киеве действует конвертационный центр Васи Костюка, Гриши Козловского и Саши Седого с оборотом 24 млрд в мес, то есть в Бюджет не поступает 4 млрд грн НДС ежемесячно. И что самое неприятное, за содействие, якобы платят ежемесячно Верланову 500 000$, а Маркаровой 1 000 000$. Ай-ай-ай, мы с вами конечно не верим, а верят ли ВБ ГНС, ГБР и ГПУ, ну ну...», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Юрий Атаманюк Украине заявлял, что Украине срочно необходимы кадровые изменения в Кабинете министров и Нацбанке.

«Необходимо сделать кадровые изменения. Нацбанк – Смолий и замы, Министерство экономики – Милованов. Министерства финансов – Маркарова с Верлановым и Нефедовым, замглавы администрации президента Юлия Ковалив. Все окружили президента. Все это не его люди. И создают такие вот условия…», - заявил он.

Экономист подчеркнул, что некоторые из них пришли к власти обманом.

«…в парламент даже когда выносили правительство, министра финансов оставили, потому что наработки с международным валютным фондом, чтобы мы это не разрушили, закончить надо бюджет… Это все блеф. И это внушили все…», - рассказал Атаманюк.

Напомним, Атаманюк пролил свет на темное прошлое замглавы ОП Юлии Ковалив: интересные детали.

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