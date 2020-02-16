Ни о факте встречи, ни о результатах в Госдепартаменте не сообщали

Госсекретарь США Майк Помпео встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым

Разговор двух политиков состоялся в кулуарах Мюнхенской конференции 16 февраля, сообщает 24 канал.

Американская сторона пыталась не дать СМИ поводов к разговорам: госсдепартамент не предупреждал прессу о будущем разговоре Помпео с Лавровым. Официально встречу не подтвердили и после ее завершения.

Отметим, что российские журналисты заранее знали о разговоре Помпео с Лавровым. Так, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова подтвердила факт встречи, опубликовав пост с фотографией в Facebook. Она показала самого Помпео в коридоре отеля, где состоялся разговор. Лавров же стоит в дверях, недалеко от госсекретаря США.

«Помпео вышел от Лаврова, произнеся на весь коридор «Good luck». Стоявшие у российской переговорной комнаты участники Мюнхенской конференции так и ахнули. Мало кому сейчас американцы желают что-то хорошее», – написала Мария Захарова, показав фото со встречи.

Позже чиновник Госдепартамента все-таки заявил, что Майкл Помпео говорил с Лавровым в формате pull aside. То есть разговор был коротким, об итогах таких встреч обычно не сообщают. Чиновник также отрицал, что Государственный департамент попросил Россию не публиковать информацию о встрече.

Российские журналисты все же проговорились, что американцы не хотели бы, чтобы по результатам встречи были какие-либо пресс-конференции.

Отметим, что мюнхенская встреча – одно из главных событий для поиска совместных ответов в странах с противоположными политическими режимами. Огромную роль играют кулуарные встречи и договоренности. Сама конференция существует с 1963 года. В 2020 году проходит 14-16 февраля и является уже 56-й.

В этом году конференция посвящена темам конфликтов и разоружения, вопросам климата и здравоохранения.

Напомним, что Майк Помпео во время Мюнхенской конференции по безопасности раскрыл детали соглашения между штатами и Украиной в сфере вооружения. Помео назвал причину, почему США предоставили вооружение: "Соединенные Штаты вооружили Украину, чтобы помочь этой храброй нации защитить себя от российской агрессии".

С этими же целями штаты помогают Украине в сфере кибербезопасности. Помпео подчеркнул, что США не признают оккупацию украинских территорий и будут поддерживать суверенитет Украины.

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