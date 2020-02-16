Замглавы МИД РФ Александр Глушко обвинил Украину в неготовности к диалогу с Донецком и Луганском

Чиновник из России заявляет, что РФ продолжает настаивать на соблюдении договоренностей, что были достигнуты в рамках "нормандской встречи". Об этом сообщают российские СМИ, передает Politeka.

"Собираться можно, но если на земле не происходит изменений к лучшему, то польза от таких встреч весьма сомнительна", — рассказал представитель Москвы о будущей встрече.

Он также добавил, что главная проблема на пути реализации Минска в том, что "отсутствие всякой готовности Киева к нормальному диалогу с Донецком и Луганском". Таким образом Россия склоняет Украину к тому, чтобы пригласить "ЛДНР" на переговоры.

"Это обязательство вопиющим образом не выполняется, хотя оно является одним из основных условий минского пакета", — приводят слова российского дипломата российские СМИ.

Также он добавляет, что проведение нового саммита "нормандской четверки" будет зависеть от прогресса выполнения текущих обязательств.

"Была договоренность абсолютно четкая, что новая встреча должна подвести итог тому, что было обговорено на предыдущей встрече. Это касается разведения сил, прекращения огня, разминирования, обмена пленными, внедрения формулы Штайнмайера в законодательство и некоторых других вещей", — заявил Грушко.

Сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что вскоре произойдет новый масштабный обмен пленными между Украиной и Россией.

По его словам, Украина ведет переговоры об организации нового масштабного обмена с Россией, в рамках которого планируется вернуть на родину 200 украинских граждан.

Президент Украины отметил, что количество жертв среди Украины уменьшилось после встречи в "нормандском формате", но снова увеличилось в начале 2020 года. Он добавил, что постоянно разговаривает с лидерами "нормандской четверки", чтобы утихомирить ситуацию.

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