Андрей Пальчевский заявил, что исправить ошибки Владимиру Зеленскому сейчас могут помочь только настоящие профессионалы в команде и давление со стороны общественности

О том, к чему привели президента его решения с момента инаугурации, известный украинский журналист рассказал в эфире ток-шоу «Пульс» на телеканале 112 Украина (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Пальчевский подчеркнул, что Зеленскому срочно надо заняться «чистками» в своей команде и «избавиться от балласта». В то же время Пальчевский признал, что этого будет недостаточно. Он отметил, что президент успел многим разочаровать украинцев. В частности, многие возмущены тем, что в его команде в итоге оказалось много «порохоботов».

«Он совершил слишком много ошибок для руководителя большой страны!», - возмутился Пальчевский.

Он добавил, что эти ошибки нельзя будет исправить без привлечения лучших умов из разных партий и без давления, которое создают украинские СМИ, на которые в последнее время ополчилась команда президента.

Журналист считает, что президенту крайне важно прислушиваться к оценкам его действий и именно СМИ могут в этом помочь.

«Надо быть мужчиной, Владимир Александрович! Накосячили – послушайте», - призвал Пальчевский.

Ранее журналист также заявлял, что чем дольше руководители Украины думают о том, что Майдан возможен, тем лучше. Он прокомментировал ситуацию с отставкой главы Офиса Президента Андрея Богдана и назначением на его место Андрея Ермака.

"Майдан всегда возможен. Чем дольше правители думают о том, что Майдан возможен, тем лучше... Поэтому должно быть постоянное политическое давление на руководство, иначе власть разлагается абсолютно. После 30-ти лет страданий нашей страны, я - один из сторонников идеи о том, что институт президентства погубил нашу страну, потому что каждый президент, который приходит, обладает бесконечным запасом власти, превращая эту страну в "гетьманат-султанат Украина", сделав посмешище из парламента, особенно из последнего, который работает в турбо-режиме...", - поделился Пальчевский.

Напомним, Пальчевский предупредил Зеленского о возможном Майдане.

Как сообщала Politeka, крик души Пальчевского из-за новой власти всколыхнул украинцев.

Также Politeka писала, что Пальчевский раскрыл правду о темном прошлом Гончарука: «Зеленский знал».