Украинский телеведущий и журналист Андрей Пальчевский записал обращение к властям



Как передает Politeka.net, видео он опубликовал на своей страничке в Facebook.



"Поля засейте, накормите стариков.

Детей от рака, гады, излечите.

Дороги стройте, хватит нам крестов.

И свет в поселках, городах включите

Гордится надо миром - не войной

культурой, а не армией баранов.

Весельем, а не нищенской страной,

где сволочь всякая, и новая, и старая

всегда п**дит с экранов"

"Это народной стихотворение, послание новым властям", - заключил он.

Народное послание властям: Gepostet von Андрей Пальчевский am Freitag, 14. Februar 2020

Такой стих вызвал восторг у пользователей сети.

"Красавец! Супер! И печально очень-очень! Довести до такого состояния такую страну и такой народ!", "Вы большой молодец, вы излагаете «глас народа»...

Так правильно и доступно, всю горькую правду) За это вам огромное спасибо)Такие люди как вы должны быть у власти,что бы изменить жизнь в лучшую сторону)!", " Подскажите там гаранту, «Весна іде», пускай начинает выполнять обещание, или не нужен нам такой президент", - писали под постом Пальчевского.





Ранее Андрей Пальчевский заявил, что партия «Слуга народа» исчерпала свой кредит народного доверия.

«Слуга народа», который проводит съезд, должен понимать, что его песня спета. Эту партию сейчас в основном люди в шутку называют «Враги народа», но до сериала «Враги народа ч.2» - участники могут быть те же – осталось совсем немного», - уверен Пальчевский.

По его мнению, чтобы не допустить полного провала Владимиру Зеленскому сейчас стоит заняться кадровой политикой.

Напомним, Пальчевский срочно обратился к украинцам из-за коронавируса.

Как сообщала Politeka, Пальчевский раскрыл правду о планах Зеленского на рынок земли.

Также Politeka писала, что Пальчевский рассказал о роковом проигрыше Зеленского: «Можно отправить на свалку истории».