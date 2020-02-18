Главу фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамию поймали на опасном нарушении правил дорожного движения (ПДД) в Киеве

Соответствующее видео обнародовали в YouTube активисты "ЗупиниЛося". (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

Арахамия перебегал дорогу на красный свет светофора.

"Да, на красный свет. Я извиняюсь, но очень нужно бежать. Я свою жизнь ставлю под угрозу, личную, видели. Но я постараюсь откорректировать свое поведение в других вопросах. Ну, а что делать?" - пояснил свое поведение нардеп.

По словам Арахамии, он делает это не впервые и всегда в таких случаях нарушает и будет нарушать. Правда, когда идет вместе с детьми, всегда придерживается правил.

На вопрос, как отреагируют его избиратели на то, что народный депутат нарушил закон, парламентарий отметил: "Скажут, что я - плохой человек". Также он посоветовал людям не брать с него пример.

Напомним, ранее Давид Арахамия рассказал о том, как он поправился и о тайнике под сидением в Раде.

Он также отметил, что ему удалось поговорить с Джокером, хотя вживую его не видел"Вживую нет. Я его лично не знаю. Но у меня есть гипотеза, кто это", - рассказал политик.

Глава президентской фракции добавил, что Джокер имеет отношение к Слуге. И он уже договорился с ним о встрече, а также презенте:

"Это один человек, не скажу, кто. Но он имеет отношение к “Слуге народа”. У меня под сидением в Раде лежит бутылка виски – это для него. Мы с ним договорились, что когда встретимся, я ему ее передам", - отметил Арахамия.

Также политик заявил, что у него появились проблемы с весом. Все из-за вредной пищи, которую в последнее время приходилось ему есть.

"Набрал 10 килограммов. Ем в столовке всякую хрень: сырники, блинчики. Нет никакой физической нагрузки. Если не буду сейчас заниматься спортом и не сброшу до весны – будет беда", - заключил глава фракции.

Напомним, Арахамия и Билецкий сцепились под Радой, схватка попала на видео.

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