Арахамія Давид Георгійович - підприємець, нардеп, голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді і фігурант кримінальної справи.

Біографія

Арахамія Давид Георгійович народився 23 травня 1979 року в місті Сочі (Краснодарський край, Російська Федерація). Відомий під псевдонімом David Braun. В Україні мешкає з 1992 року.

Освіта

Після закінчення школи №36 міста Миколаєва, Давид Арахамія перебрався до Києва, де вступив у Європейський університет. Тут він отримав диплом економіста.

Крім того, Давид пройшов програму “професійного менеджменту” у Відкритому університеті міста Лондон.

Сім'я

Давид Арахамія одружений і виховує трьох дітей.

Кар'єра

Після закінчення університету, Давид зайнявся бізнесом. Деякий час працював у бізнес-консалтингу і маркетингу, потім зацікавився IT-сферою. Він став одним із співзасновників компанії “Template Monster”.

Згідно сайту clarity-project Арахамія засновник: ТОВ «МВА — Центр», ТОВ «Українське агентство експорту та інвестицій», ТОВ «Міжнародний центр стратегій безпеки і оборони».

В 2014 році Давид Арахамія став відомий в якості волонтера. У березні того року він разом із приятелями створив сайт, який займається збором коштів для екіпіровки десантників 79-ї бригади. Потім сайт переріс у волонтерську ініціативу «Народний проект».

Влітку того ж 2014 року Давид став радником миколаївського губернатора. Займався вже звичними питаннями волонтерства.

Незабаром Арахамія перейшов на аналогічну посаду в міністерстві оборони. Також був уповноваженим з питань закупівель даного відомства.

Пізніше Давид став одним з творців Асоціації народних волонтерів України, займався кураторством волонтерів Міноборони.

В 2015 році отримав українське громадянство.

В 2016 році Арахамія очолив новий IT-проект, конструктор сайтів під назвою “Weblium”. Влітку 2019 року Арахамія увійшов до Наглядової ради держконцерну «Укроборонпром». Тоді ж став секретарем Національного інвестиційного ради.

В 2019 році Давид вирішив зайнятися політикою. На позачергових парламентських виборах він став четвертим у списку партії “Слуга народу”.

У дев'ятому скликанні парламенту новоспечений народний депутат очолив однойменну фракцію, а також увійшов до складу комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Також він голова підкомітету з питань нагляду за діяльністю державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів.

Компромат

Ще навесні 2019 року Давид Арахамія симпатизував президенту Петру Порошенку, незважаючи на те, трохи пізніше влився в партію Володимира Зеленського. В пресі його навіть називали “одним з головних «порохоботів» нашої країни”.

У березні 2019 року він в інтерв'ю заявляв, що на президентських виборах буде голосувати за Порошенка, “щоб розпочате довели до кінця. В інших кандидатів дуже розмиті програми, засновані скоріше на емоціях, ніж на логіці”.

А 22 квітня 2019 року, тобто вже після перемоги на президентських виборах Володимира Зеленського, Давид написав у "Фейсбуці" хвалебний пост вже колишньому президенту Петру Порошенку.

Також ЗМІ з'явилася інформація про те, що у 2015 році стосовно Давида військова прокуратура відкрила кримінальну справу “за махінації із закупівлею палива”.

Згідно офіційному сайту Верховної Ради, депутат Арахамія тільки за перший місяць роботи в парламенті пропустив 33% засідань парламенту.

Давид Арахамія зізнався у використанні ненормативної лексики з колегами.

Він назвав «нормальним» вживання матів у розмові з депутатами, чим викликав хвилю критики в мережі. Відео з зізнанням з'явилося на Youtube каналі «Прямий».

«Андрій Богдан може використовувати ненормативну лексику — так само, як і я, як і будь-який депутат. Але це наше внутрішнє коло, і ми спілкуємося на підвищених тонах, і це нормально», — сказав він.

Телеграмм-канал "Темний лицар" опублікував цікаву інформацію про "слугу народу". За даними автора, ланцюжок незаконної діяльності голови фракції Давида Арахамии починається ще в 2002 році.

"У 2002 році у США чоловік на прізвище David Braun засновує компанію Artvertex, яка продає шаблони сайтів", – йдеться у повідомленні.

Автор посту називає організацію "кидальною", адже у компанії тільки одна зірка рейтингу, що є найнижчою оцінкою. Клієнти навіть погрожували поскаржитися в прокуратуру. Нібито, з-за цього компанію продали.

Голову фракції «Слуга народу» Давида Арахамію називають одним з ключових лобістів проекту закону про регулювання азартних ігор нарівні з деякими росіянами.

«2 вересня президент Зеленський призначив відповідальних за підготовку і внесення до парламенту проекту законів про легалізацію грального бізнесу — прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксану Маркарову, спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова та голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамию. Саме Арахамию в ЗМІ називали одним з лобістів законопроекту про регулювання азартних ігор в нинішньому вигляді. Зокрема, з'явилася інформація, що законопроект Арахамії написаний під двох учасників ринку — беттінгові контори «Паріматч» і «Фаворит», — йдеться в статті.

Програма «Схеми» вказала на регулярні зустрічі глави фракції «Слуга народу» з власником і гендиректором компанії «Паріматч» Сергієм Портновим:

«ЗМІ писали, що з липня 2019 року Арахамія регулярно відвідує центральний офіс „Паріматч“. Крім того, у Арахамії є друг Андрій Астапов, власник юридичної компанії Eterna Law, який також працював з „Паріматч“ в якості юриста, а також мав пряме відношення до написання тексту урядового законопроекту. У чому, при спілкуванні з журналістами, Арахамія зізнався сам».

Декларація

Давид Арахамія електронної декларації не подавав.

Посилання

Особиста сторінка на Фейсбук

E-mail