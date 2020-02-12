Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия рассказал об отношениях экс-главы ОП Андрея Богдана и президента Владимира Зеленского

Арахамия поговорил с журналистами "Страны". В интервью он рассказал о Зеленском, Богдане и многом другом. Экс-глава Офиса президента постепенно терял влияние на Зеленского, уверен глава фракции "Слуга народа".

"Органически оно снизилось, потому что появилось много игроков. Раньше был президент и три человека, а сейчас президент и восемь человек. Это нормально", - отметил политик.

Также Арахамия рассказал и о характере Зеленского. А еще не забыл упомянуть, что тот страдает от сильной усталости:

"Да. Он становится жестче. У него хроническая усталость. Я просто надеюсь, что он не разочаруется в своей команде", - добавил глава фракции.

Добавим, синдром хронической усталости – это болезнь, характеризующаяся длительной усталостью, не устраняющейся даже после продолжительного отдыха.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал об отношениях с Владимиром Путином и перспективах дружбы двух стран. Об этом он заявил во время поездки во Львовскую область.

"Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что когда такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Вопреки всем данным разведки, мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну", - сказал Зеленский.

Сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал скандал со "слугой народа" Евгением Брагаром.

"Для меня, если депутат нашей фракции "зашкварится", тогда я чувствую вину на себе. Потому что это человек из фракции "Слуга народа". Но мы не можем проконтролировать всех депутатов, всех мажоритарщиков. Мы говорили, что будет очищение – и мы должны это делать. Всех честных, сильных ты должен поддерживать, а с другими – спокойно расставаться. Спокойно говорить: "Ты не можешь быть лицом нашей партии", – отметил он.

Напомним, Романенко раскрыл истинную причину отставки Богдана и чего ждать от Ермака

Также Politeka писала, что Пальчевский рассказал о роковом проигрыше Зеленского

А еще Politeka сообщала, что изгнанный Богдан сделал заявление из-за отставки



