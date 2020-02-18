Руководить Донбассом после выборов могут те же самые люди, которые выполняли аналогичные функции при оккупационной власти

Об этом в эфире украинского телеканала заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, передает Politeka.net.

По его словам, официальный Киев заинтересован в том, чтобы избежать легализации любого, кто находится по ту сторону линии разграничения.

"Мы хотели бы избежать легализации любого, кто находится на той стороне линии соприкосновения. Именно поэтому была предложена демократическая модель. Это проведение местных выборов, которые там долгое время не проводились, для того, чтобы избрать минимальную власть на местах, районах", – уверенно заявил Пристайко.

Министр также не исключил, что часть "руководителей органов местного самоуправления" в ОРДЛО после деокупации по результатам выборов останутся на своих должностях.

"Я не удивлюсь, если часть этих людей будет теми же самыми, которые сейчас де-факто управляют, мы это понимаем, мы не наивные, но это путь демократического государства, который мы избрали", – резюмировал Пристайко, акцентировав внимание на невозможности назначения глав органов местного самоуправления из Киева.

Ранее мы рассказывали о том, что российско-оккупационные войска пошли в наступление на Донбассе. По информации пресс-центра штаба ООС, 18 февраля террористы атаковали позиции подразделений объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

Сообщается, что оккупанты ведут огонь по позициям ВСУ из запрещенных минометов калибра 120 мм, пулеметов и стрелкового оружия.

В штабе ООС также заявили, что российско-оккупационные войска "Л/ДНР" попытались прорвать оборону ВСУ и перейти через линию разграничения.

Отмечается, что в результате боевого столкновения силы ООС понесли потери среди личного состава.

Напомним, бойцы ВСУ эффектно ликвидировали главарей "Л/ДНР", отомстив за все.

Как сообщала Politeka, озверевшие оккупанты на Донетчине расстреляли бойцов ВСУ из артиллерии.

Также Politeka писала, что девушка погибшего на Донбассе бойца ВСУ огорошила признанием.