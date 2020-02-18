Путин в очередной раз напомнил Зеленскому, кто тут главный

У Украины осталось лишь два выхода, как разобраться в вооруженном конфликте с Российской Федерацией

Такое мнение прозвучало от журналиста Виталия Портникова в издании Espreso.tv.

По его мнению, сегодняшнее наступление российских формирований на Донбассе дало понять, что в Украине предстоит либо сражаться, либо согласиться на присоединение к России. Он сделал вывод, что такими действиями РФ пытается давить на президента Украины Владимира Зеленского, проверяя его, ожидая, что же он предпримет.

"Путин проверяет на устойчивость самого Зеленского. И если политические “сигналы” не доходят, переходят к силовым", – подчеркнул журналист на страницах издания.

По мнению Портникова, Россия хочет только восстановления контроля над территориями, которые она считает утраченными, а мир ей не нужен.

"Поэтому она будет атаковать, а не договариваться. Атаковать, пока ее не остановят – с помощью собственной армии или западного давления. Но договариваться с людьми, которые не воспринимаются в Москве в качестве полноценных партнеров, а воспринимаются в качестве руководителей мятежных провинций, никто не собирается", - заметил Портников.



Журналист подчеркнул, что никаких других целей у участников переговоров с российской стороны нет, они лишь тянут время, чтобы подготовить свою армию. Но вот беда в том, что Зеленский и его команда так этого и не поняли, а если и поймут, то это может быть слишком позно.

Ведь к тому времени может увеличиться колличество погибших, а также неизвестно, какую территорию сможет контролировать Киев.

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