Украине нужно отказаться от института президентства, а Владимир Зеленский должен стать его последним представителем, считает Андрей Пальчевский

Такое мнение известный украинский журналист выразил в своем новом видеообращении, опубликованном на его странице в Фейсбук, передает Politeka (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Он рассказал о том, что встретил лидера фракции «Слуга народа» Давида Арахамию и попросил его передать президенту «плохие новости».

«Изучая состояние и экзотические предложения президента, вроде как: разместить больных коронавирусом дома у кого-то в Конча-Заспе, я думал сказать, что кроме коронавируса вирус жлобства и ненависти к собственной стране должен быть давно выкорчеван из Конча-Заспы, должны были посадки быть и так далее. В результате – мы знаем что», - возмутился журналист.

Пальчевский предположил, что никто из окружения президента не сообщает ему не только такие «плохие» новости, но и в принципе любую важную информацию. В результате Зеленский «сидит в теплой ванне», а всех недовольных сразу объявляют «врагами нового курса». При этом журналист подчеркнул, что никакого «нового курса» на самом деле нет.

«У президента Зеленского остался один вариант: собирать национальные ассамблеи и медленно, но верно готовится к тому, чтобы институт президентства при нем остался в прошлом. Он должен быть последним президентом Украины. Пора заканчивать с этой группой людей, которая превращает нашу страну в «султанаты» или в собственный двор, в данном случае – квартал. Я думаю, что это будет сделано – не по-доброму, так по-плохому», - считает Пальчевский.

Он добавил, что пока надеется хотя бы на то, что Арахамия сможет донести до Зеленского, что решение по скандальному закону об открытом рынке земли может стать для команды президента фатальным.

Ранее Андрей Пальчевский заявил, что исправить ошибки Владимиру Зеленскому сейчас могут помочь только настоящие профессионалы в команде и давление со стороны общественности.

Пальчевский подчеркнул, что Зеленскому срочно надо заняться «чистками» в своей команде и «избавиться от балласта». В то же время Пальчевский признал, что этого будет недостаточно. Он отметил, что президент успел многим разочаровать украинцев.

Он добавил, что эти ошибки нельзя будет исправить без привлечения лучших умов из разных партий и без давления, которое создают украинские СМИ, на которые в последнее время ополчилась команда президента.

меняйТЕ курс! и токсичных прихвостней! Gepostet von Андрей Пальчевский am Dienstag, 18. Februar 2020

Напомним, Пальчевский вынес жесткий вердикт Зеленскому.

Как сообщала Politeka, крик души Пальчевского из-за новой власти всколыхнул украинцев.

Также Politeka писала, что Пальчевский раскрыл правду о темном прошлом Гончарука: «Зеленский знал».