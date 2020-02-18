Одна из главных ошибок Владимира Зеленского в том, что он старается всем нравиться

Об этом особенно очевидно свидетельствует реакция команды президента на скандал, раздутый вокруг его поездки в Оман. Как передает Politeka, об этом в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» рассказал ее ведущий Игорь Лесев (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

По мнению Лесева, первая ошибка президента в этой ситуации заключается в том, что он заранее не предупредил о своей поездке.

«Зеленский поступил точно так же, как и Порошенко, когда тот свалил на Мальдивы. Нет ведь никакой проблемы, чтобы президент уехал на отдых со своей семьей. Особенно в новогодние праздники. Но сообщи об этом людям и в добрый путь. У Зеленского об этом не только не сказали. Его окружение начало лепить горбатого. Рассказывать, что это деловая поездка. Приглашать на встречу с ним каких-то местных министров. И именно это выглядело гниловато», - вспоминает ведущий.

Однако ситуация усугубилась после того, как выяснилось, что в то же время в Омане был секретарь Собвеза РФ Николай Патрушев и Зеленского заподозрили в тайной встрече с ним.

«И у Зеленского опять выстраивают абсолютно неправильную коммуникационную позицию. У него начинают оправдываться. Встречи не было, все ложь и провокация. Но это же абсолютно д*бильная позиция», - заявил ведущий.

Он напомнил о том, что Зеленский – президент, а значит он сам может решать, с кем ему встречаться. Кроме того, еще на выборах он обещал добиться мира на Донбассе, что, по словам ведущего, подразумевает переговоры.

«А кто разгоняет тему зраду? Соросята. СМИ, которые работают на внешних агентов влияния. Они боятся, чтобы Украина вернула себе субъектность. Они боятся, чтобы решения о мире принимались в Украине, а не за рубежом. Они боятся прямых переговоров между Киевом и Москвой. Ведь именно эти силы создали внешне управление в нашей стране», - подчеркнул Лесев.

Напомним, Зеленский был в Омане с человеком Путина: всплыли скандальные подробности.

Как сообщала Politeka, встреча Зеленского с Патрушевым в Омане: в ОП раскрыли правду и сделали экстренное заявление.

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