У Зеленского расставили все точки над "і"

У Зеленского решили подать в суд на журналистов из-за материалов о предполагаемой встрече президента с Патрушевым в Омане

С соответствующим заявлением в пятницу, 14 февраля, выступили в Офисе президента Украины. Там подчеркнули, что скандальная публикация журналистов программы «Схемы. Коррупция в деталях» о том, что президент Украины Владимир Зеленский во время своей поездки в Оман якобы встречался с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым, не соответствует действительности.

«Президент Украины никогда в жизни не встречался (лично или в рамках международных мероприятий), не разговаривал и не общался другим способом с Николаем Патрушевым», - подчеркнули в ОП.

Кроме того, в аппарате президента заявили, что подают в суд в связи с соответствующей публикацией. У Зеленского обратились к авторам с требованием опровержения опубликованной информации. Также в ОП подчеркнули, что ждут извинений.

При этом пока неизвестно, в каком именно суде будет рассматриваться это дело.

Примечательно, что ранее о необъективности журналистского расследования заявил и лично новый глава ОП Андрей Ермак у себя на странице в Фейсбук.

В частности, он подчеркнул, что расследование журналистов не было подкреплено фактами или объективными данными, а их источники остаются крайне сомнительными.

Кроме того, факт встречи Зеленского с Патрушевым опровергли и в России.

В свою очередь, авторы расследования уже заявили, что «журналисты в своем расследовании и не утверждали, что президент Украины и секретарь Совета безопасности России встретились».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о встрече Зеленского с топ-чиновником из РФ. Так, при помощи чартерного самолета Bombardier Global Express 6000 в Оман из Москвы прилетел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. А вечером того же дня, 8 января, этим же самолетом президент Украины вернулся в страну.

Однако, утверждают журналисты, Зеленский вернулся в Украину спустя 19 часов после того, как в Офисе президента сообщили о срочном возвращении президента из Омана.

Напомним, Зеленский был в Омане с человеком Путина: всплыли скандальные подробности.

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