Слухи о возможной встрече украинского президента Владимира Зеленского и секретаря Совбеза России Николая Патрушева в Омане стали топ-темой последних суток

Информация, обнародованная журналистами программы «Схемы: коррупция в деталях», произвела эффект разорвавшейся бомбы и заполонила медиапространство, передает Politeka.

В свою очередь военный и политический эксперт Алексей Арестович спокойно отреагировал на возможную встречу политиков. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

«У президентов работа такая – встречаться, в том числе, и тайно, а по конкретным визави – это уж как общество посчитает: допустимым конкретного персонажа или нет?.. И обманывать нарид, осуществляя свою деятельность, президенты могут: для соблюдения гостайны», – отмечает он.

А вот то что вокруг поездки в Оман было слишком много вранья с самого начала, привело к тому, что любые шаги президента теперь рассматриваются очень пристально.

«Наши гаврики врать, как следует, не научились. А значит, возникает подозрение, что и все остальные дела они делают с тем же приблизительно качеством - а вот это уже - прямая угроза нацбезопасности: при условии даже, что они встречаются с россиянами, преследуя цели защиты украинской государственности», – подчеркнул эксперт.

И поскольку никакой уверенности в этом нет, то все выглядит «еще печальнее».

Поэтому, уверен Арестович, если что и сгубит нынешнюю власть, то это будет не столько предательство, сколько глупость.

Ранее мы рассказывали, что президент Владимир Зеленский был в Омане в тот же день, когда там находился топ-чиновник из России. Журналисты-расследователи выяснили, что чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000 в Оман из Москвы прилетел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, а вечером того же дня, 8 января, этим же самолетом президент Украины вернулся в страну. Правда, сделал он это через 19 часов после того, как в Офисе президента сообщили о срочном возвращении президента из Омана в связи с тем, что в Иране сбили украинский пассажирский самолет.

Напомним, Пальчевский раскрыл промах Зеленского.

Как сообщала Politeka, Игорь Лесев объяснил, в чем проблема Зеленского и его команды.

Также Politeka писала, что Зеленский сделал то, чего не смог Путин.