До избрания в парламент была «простой» чиновницей

Депутат от «Слуги народа» Виктория Кинзбурская пришла в Верховную Раду с роскошной сумкой от Prada

Как сообщает Politeka, об этом в своем Фейсбук написала журналистка Анна Стешенко, комментируя фото, сделанные парламентским корреспондентом Яном Доброносовым.

На снимках рядом с парламентарием можно заметить большую зеленую сумку от бренда Prada.

«До избрания в парламент была «простой» чиновницей. Согласно декларации, поданной в 2019, ее годовая зарплата составила всего лишь 87.225 грн на посту заведующей сектором правовой работы Департамента Государственной архитектурно-строительной инспекции в Харьковской области», - рассказала Стешенко.

При этом, по ее словам, стоимость такой брендовой сумки составляет 62.776 грн, что на 20 тысяч больше даже месячной зарплаты «Слуги народа» «без депутатских».

«Согласно декларации, кстати, семья депутата не шикует. Во владении бюджетное авто 2016 года, квартира и даже кредит. Так что, эпоха бедности закончилась.

P.S. Кстати, сегодня в «Слуге» меня пытались пожурить. До этого поста. Мол, «ну, чего ты к ним цепляешься за эти сумки. Ведь заработали, все ж указано в декларации». Ну-ну...», - добавила журналистка.

В свою очередь, украинцы бурно отреагировали на фото в комментариях.

«Барабашова 1000грн))) Дама с Харькова», «Лапшу народу вешали», «Та пусть носит себе ту сумку, ради Бога! Это ж девочки, они любят все такое...», - пишут люди.

До этого мы писали о том, что заместитель главы офиса президента Украины Сергей Трофимов появился на съезд "Слуги народа" с рюкзаком стоимостью около 2 тыс евро . Журналисты обратили внимание, что Заместитель главы офиса президента Сергей Трофимов пришел на съезд партии "Слуга народа" с рюкзаком от производителя элитных товаров Louis Vuitton.

Судя по информации на официальном сайте бренда, стоимость такого рюкзака составляет 1,99 тыс. евро (около 53 тыс. гривен).

Напомним, зам Ермака засветился с рюкзаком за 2 тысячи евро, фото: один из самых дорогих брендов.

Как сообщала Politeka, любительница плотских утех из Слуги народа вляпалась в скандал: кадры удовольствия за 670 тысяч.

Также Politeka писала, что нардеп, жаловавшийся на обед за 300 грн, оскандалился новым причиндалом: кадры слили в сеть.