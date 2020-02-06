Такое позволить себе могут далеко не все

Один из народных парламентариев, который ранее жаловался на цены в Верховной Раде, засветился с дорогущим кошельком

Об этом сообщает «Страна».

Так, 29-летний Жан Беленюк засветился «под куполом» с кошельком за 31 тысячу гривен (1250 долларов) от известного французского дизайнера Луи Виттона.

На официальном сайте бренда указывается, что в большой кошелек размера XL легко поместятся смартфон (в специальный карман), ключи и паспорт, а также кредитные карты и наличные. Это незаменимый аксессуар для путешественников, которые предпочитают иметь при себе все самое необходимое.

Как известно, бумажник сделан из уникальной ткани, которую фактически невозможно подделать.

Ранее мы писали, что нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк провел экскурсию по депутатской столовой и познакомил с меню.

"Времена, когда можно было дёшево поесть в столовой Верховной Рады, давно прошли, к сожалению:)", - подписал свой сюжет Беленюк.

"Сейчас у меня на один обед уходит примерно 300 гривен. Вот сегодня взял себе тарелку борща, картофельное пюре с отбивной, салат с красной рыбой, перепелиным яйцом и икрой. Заплатил за это 280 гривен. Судите сами", - сказал нардеп.

Действительно, на некоторые продукты питания в столовой Рады цены можно сравнить с обычными кафе. Впрочем, есть в меню и достаточно простые и дешевые блюда.

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