Один из народных парламентариев, который ранее жаловался на цены в Верховной Раде, засветился с дорогущим кошельком
Об этом сообщает «Страна».
Так, 29-летний Жан Беленюк засветился «под куполом» с кошельком за 31 тысячу гривен (1250 долларов) от известного французского дизайнера Луи Виттона.
На официальном сайте бренда указывается, что в большой кошелек размера XL легко поместятся смартфон (в специальный карман), ключи и паспорт, а также кредитные карты и наличные. Это незаменимый аксессуар для путешественников, которые предпочитают иметь при себе все самое необходимое.
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Как известно, бумажник сделан из уникальной ткани, которую фактически невозможно подделать.
Ранее мы писали, что нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк провел экскурсию по депутатской столовой и познакомил с меню.
"Времена, когда можно было дёшево поесть в столовой Верховной Рады, давно прошли, к сожалению:)", - подписал свой сюжет Беленюк.
"Сейчас у меня на один обед уходит примерно 300 гривен. Вот сегодня взял себе тарелку борща, картофельное пюре с отбивной, салат с красной рыбой, перепелиным яйцом и икрой. Заплатил за это 280 гривен. Судите сами", - сказал нардеп.
Действительно, на некоторые продукты питания в столовой Рады цены можно сравнить с обычными кафе. Впрочем, есть в меню и достаточно простые и дешевые блюда.
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