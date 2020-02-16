Вот это реальная роскошь

Один из заместителей главы офиса президента Украины Сергей Трофимов появился на съезд "Слуги народа" с рюкзаком стоимостью около 2 тыс евро

Об этом сообщает "Обозреватель"

Журналисты обратили внимание, что Заместитель главы офиса президента Сергей Трофимов пришел на съезд партии "Слуга народа" с рюкзаком от производителя элитных товаров Louis Vuitton.

Судя по информации на официальном сайте бренда, стоимость такого рюкзака составляет 1,99 тыс. евро (около 53 тыс. гривен).

На российском сайте компании Louis Vuitton рюкзак стоит и того дороже – 170 тыс. рублей (65 тыс. гривен).

Напомним, что в субботу, 15 февраля в Киеве проходил съезд правящей партии «Слуга народа».

На мероприятие приехали представители партии со всех регионов, так как параллельно проходили обучение глав и депутатов объединенных территориальных громад, которых избрали в декабре 2019 года.

На фото, сделанных корреспондентом, видно, что «слуг» угощали различными сладостями и выпечкой. В коридоре стояли небольшие столики, к которым проголодавшиеся политики подходили, чтобы перекусить.

Как стало известно, партийный съезд проходит за счет государства. В этом признался глава партии Александр Корниенко. По его словам, государство выдало политической силе приблизительно двести миллионов гривен.

Также отметим, что депутаты от «Слуги народа» отправятся на обучение в США. Речь идет о давно существующей учебной программе, которая позволяет наблюдать за работой американского Конгресса.

Напомним, что Пальчевский вынес Зеленскому приговор: «Слуги» превратились во «Врагов народа».

Как сообщала Politeka, «Слуги народа» оскандалились, соратница Зеленского ошарашила словами о коронавирусе.

Также Politeka писала, что у Владимира Зеленского поразили заявлением об обмене Крыма на Донбасс: «Почему бы нам…».