Российско-оккупационные войска "Л/ДНР" вчерашним прорывом пытались уменьшить плацдарм, который образовался на правом берегу Северского Донца

Об этом в комментарии журналистам рассказал военный эксперт Константин Машовец, передает Апостроф.

Аналитик не сомневается, что ВСУ рано расслабляться и на фронте возможна новая эскалация конфликта.

По словам Машовца, вчерашней атакой с использованием артиллерии и минометов российские войска пытались отбросить украинские подразделения к реке или в пойму.

"Но силы было недостаточно для выполнения этой задачи. То, что была проведена артподготовка – это обычное дело, ее всегда применяют при атаке пехотных подразделений. Но масштаб наступления был не таким, который позволил бы выполнить эту задачу. Задействовать следовало бы как минимум батальон, для того, чтобы отбросить наши войска за реку или дальше, к Лисичанску", – подчеркнул Константин Машовец.

Подытоживая, военный аналитик добавил, что после произошедшего на линии соприкосновения неясно, закончится ли на этом дело.

"Возможно, в дальнейшем будет военная эскалация", – резюмировал эксперт в общении с журналистами.

Ранее мы рассказывали о том, что Владимир Путин решился на новую подлость на Донбассе из-за Владимира Зеленского.

По словам российского политолога Валерия Соловья, вчерашней атакой на Донбассе Кремль пытался передать сообщение, адресованное главе Украины.

Соловей не сомневается, что сегодняшним военным обострением Владимир Путин пытается вынудить президента Украины капитулировать на условиях Кремля.

"Эти бои – очень слабое предостережение о том, что может произойти, и не только на Донбассе, но и за его пределами, если Зеленский не согласится на условия Путина. Пока ведь и нет никакого наступления, только мощный артиллерийский обстрел", – озвучил политолог свою точку зрения.

Напомним, бойцы ВСУ эффектно ликвидировали главарей "Л/ДНР", отомстив за все.

Как сообщала Politeka, озверевшие оккупанты на Донетчине расстреляли бойцов ВСУ из артиллерии.