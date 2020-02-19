Представители украинских медиа вышли на масштабную акцию протеста под стены Офиса Президента

Акция началась в десять утра в среду, 19 февраля. В частности, медийщики заявили о непринятии законопроектов "О медиа" и "О дезинформации", которые по словам митингующих, могут уничтожить свободу слова в Украине.

Среди требований бунтующих: отправить оба закона "в топку", даже без обсуждений; запустить при президенте рабочую группу, которая займется урегулированием отношений медиа с властью.

Отметим, рядом с украинскими журналистами и блогерами митингуют ФОПы, которые также недовольны изменениями. Неоднократно противники реформ в стране заявляли, что будут всячески противостоять новым законам, вплоть до митингов и сжигания шин.

"А учитывая, что многие из нас ФОПы, то это чисто "два в одном". Мы выходим в защиту наших свобод, потому что идет ли речь о медиа, о ФОПах или бизнесе в законе 1210, но везде прослеживается одна и та же хе*ня - свобод нам хотят оставить меньше, денег высосать больше с помощью очередного упыря регулятора и прихлебателей близких к телу. И будут сосать из нас, пока не сдохнем", - заявлял один из организаторов протеста политолог Юрий Романенко.

Эксперт акцентировал внимание на том, что скандальные законы затронут всех, и не стоит думать, что "моя хата скраю".

"Долгие годы вы, дорогие мои коллеги-медийщики, рассказывали о том, какая особая Украина, какие тут расцвели традиции демократии, которые отличают нас от "дикой варварской России". Но вот пришел момент истины и выбор, как всегда, прост - стать раком или дать бой, дабы доказать, так сказать, приверженность демократическим принципам и всему тому, что вы с молоком матери впитывали на многочисленных грантовых семинарах о том, как важна свобода слова для демократии и "процветания европейского народа" - заявлял Романенко.

Напомним, Романенко раскрыл всю подноготную закона «О медиа»: «Вопли отчаяния, потом пуля во лбу...».

Как сообщала Politeka, Романенко разнес в пух и прах Гончарука: «Вот поэтому люди уезжают из Украины».