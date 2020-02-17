В Киеве 19 февраля в 10:00 на улице Банковой пройдет акция протеста ФОПов, к которой присоединятся и медийщики по поводу законов "О медиа" и "О дезинформации"

Об акции рассказала один из координаторов акции #SaveФОП Юлия Глушко в новом интервью шеф-редактору издания «Хвыля» Юрию Романенко. Видео опубликовано на его канале в Youtube.

Отмечается, что речь идет о двух законах № 128-IX и № 129-IX о кассовых аппаратах для ФЛП и о "кешбэке".

При этом Юлия Глушко подчеркнула, что новые законы написаны так, что разобраться в них крайне трудно.

«У нас для того, чтобы понять, а что ж уже поменялось, и чем мы руководствуемся с 1 октября, чем руководствуемся с 1 января 2021 года… понять невозможно. Это могут читать только очень-очень большие профессионалы аудиторы и адвокаты, которые работают исключительно в налоговом праве. Этот закон чтению нормального человека, особенно ФОПа, не подлежит», - отметила она.

«Люди, откройте, пожалуйста, первых две статьи нового закона 128-го, себе проговорите, и вы поймете, что надо ехать в Киев. 19 февраля, 10 часов, возле Офиса президента ждем всех», - украинцев призвали выйти на протест.

В свою очередь Юрий Романенко призвал присоединиться к акции и противников скандальных законов о медиа дезинформации. Их часто сравнивают с российским законом о "суверенном интернете"

«Закон о медиа и дезинформации это не ошибка, это преступление, потому, что сужает наши свободы», - подчеркнул он.

Ранее мы сообщали, Лямец на YouTube-канале Романенко раскритиковал упомянутые законопроекты.

По словам Лямца, у разработчиков этих двух законов стоит задача взять под контроль все медиа-пространство страны. Задумка такова: не бороться поодиночно с "неугодными", а перекрыть каналы, через которые они выходят в эфир.

А, согласно этим двум законопроектам, за медиа будут считаться даже рекламные щиты или отдельно взятая страничка в соцсети Фейсбук.

Напомним, Романенко жестко разнес новый закон о медиа: "СССР в квадрате".

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