В среду, 19 февраля, под стенами Офиса президента проходят сразу несколько акций протеста. В частности, собрались представители бизнеса и медиа, недовольные новыми законами

Ситуацию прокомментировал украинский политолог Юрий Романенко у себя в Телеграм-канале, передает Politeka.net.

По его словам, в настоящее время при принятии решений (в том числе по поводу скандальных законов о медиа и дезинформации) власть руководствуется высоким рейтингом президента Владимира Зеленского, и не хочет никого слышать в ответ.

романенко юрий

«Они никого не слушают, при этом вся их власть базируется на высоком рейтинге Зеленского, теряя рейтинг Зеленского, они теряют власть. Поэтому нет смысла бить по боярам, которым все по*ер, пока высокий рейтинг Зеленского. Нужно уничтожить рейтинг Зеленского, чтобы он начал воспринимать реальность. А если он это не будет делать, то значит надо его менять. Конфетной-букетный период закончен», — объяснил Романенко, комментируя сегодняшний "майдан" в Киеве.

Ранее мы сообщали, 19 февраля под стенами офиса президента собрались представители бизнеса и медиа. Первые выступают в защиту микропредпринимательства и упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности. 

Требования вторых выглядят следующим образом: отправить законы о медиа и дезинформации "в топку", даже без обсуждений; запустить при президенте рабочую группу, которая займется урегулированием отношений медиа с властью.

У многих украинцев законопроекты министра культуры Владимира Бородянского "О дезинформации" и нардепа от "Слуги народа" Александра Ткаченко "О медиа" вызывают опасения, что в Украине хотят уничтожить свободу слова. Дело в том, что эти документы предусматривают тотальный контроль над медиа, а медиа (в случае принятия этих законов) могут быть признаны даже личные странички в соцсетях.

Напомним, Романенко раскрыл всю подноготную закона «О медиа»: «Вопли отчаяния, потом пуля во лбу...».

Как сообщала Politeka, Романенко разнес в пух и прах Гончарука: «Вот поэтому люди уезжают из Украины».