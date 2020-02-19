В среду, 19 февраля, под стенами Офиса президента проходят сразу несколько акций протеста. В частности, собрались представители бизнеса и медиа, недовольные новыми законами

Ситуацию прокомментировал украинский политолог Юрий Романенко у себя в Телеграм-канале, передает Politeka.net.

По его словам, в настоящее время при принятии решений (в том числе по поводу скандальных законов о медиа и дезинформации) власть руководствуется высоким рейтингом президента Владимира Зеленского, и не хочет никого слышать в ответ.

«Они никого не слушают, при этом вся их власть базируется на высоком рейтинге Зеленского, теряя рейтинг Зеленского, они теряют власть. Поэтому нет смысла бить по боярам, которым все по*ер, пока высокий рейтинг Зеленского. Нужно уничтожить рейтинг Зеленского, чтобы он начал воспринимать реальность. А если он это не будет делать, то значит надо его менять. Конфетной-букетный период закончен», — объяснил Романенко, комментируя сегодняшний "майдан" в Киеве.

Ранее мы сообщали, 19 февраля под стенами офиса президента собрались представители бизнеса и медиа. Первые выступают в защиту микропредпринимательства и упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

Требования вторых выглядят следующим образом: отправить законы о медиа и дезинформации "в топку", даже без обсуждений; запустить при президенте рабочую группу, которая займется урегулированием отношений медиа с властью.

У многих украинцев законопроекты министра культуры Владимира Бородянского "О дезинформации" и нардепа от "Слуги народа" Александра Ткаченко "О медиа" вызывают опасения, что в Украине хотят уничтожить свободу слова. Дело в том, что эти документы предусматривают тотальный контроль над медиа, а медиа (в случае принятия этих законов) могут быть признаны даже личные странички в соцсетях.

Напомним, Романенко раскрыл всю подноготную закона «О медиа»: «Вопли отчаяния, потом пуля во лбу...».

Как сообщала Politeka, Романенко разнес в пух и прах Гончарука: «Вот поэтому люди уезжают из Украины».