«Тайные встречи на курортах приемлемые для влюбленных или для куратора-ФСБшника и его агента, а не для главы государства и секретаря СНБО страны-агрессора"

Национальный Корпус отреагировал на сообщения СМИ о вероятной встрече президента Владимира Зеленского с экс-главой ФСБ, а ныне секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в Омане в январе 2020 года

Заявление по этому поводу появилась в телеграмм-канале Национального корпуса.

Обнародованную журналистами информацию там назвали угрозой национальной безопасности.

В Нацкорпусе убеждены, что Зеленский должен дать четкий ответ на вопрос, был то государственный или частный визит, за какие средства он осуществлялся, была встреча с Патрушевым или нет, и о чем велись переговоры.

«Тайные встречи на курортах приемлемые для влюбленных или для куратора-фсбшника и его агента, а не для главы государства и секретаря СНБО страны-агрессора. Тем более такие встречи неприемлемы во время войны и могут быть расценены как государственная измена», - говорится в заявлении.

Национальный корпус требует от президента Зеленского официально отреагировать на расследование, обнародованное журналистами, полностью раскрыть информацию о программе визита в Заблуждение, а также переговоры, которые происходили во время этой поездки.

«В другом случае украинский народ будет иметь все основания требовать детального расследования деятельности президента Украины на предмет государственной измены. Национальный корпус поддержит обращение к парламенту относительно создания специальной следственной комиссии по этому вопросу», - отмечено в заявлении.

Напомним, в расследовании журналистов в программе «Схемы: коррупция в деталях» говорится о том, что президент Владимир Зеленский был в Омане в тот же день, когда там находился топ-чиновник из России.

С помощью чартерного самолета Bombardier Global Express 6000 в Оман из Москвы прилетел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. А вечером того же дня, 8 января, этим же самолетом президент Украины вернулся в страну.

Однако, утверждают журналисты, Зеленский вернулся в Украину через 19 часов после того, как в Офисе президента сообщили о срочном возвращении президента из Омана.

Отметим, глава Офиса президента Андрей Ермак назвал неправдой расследования "Схем" о поездке Зеленского в Оман.

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