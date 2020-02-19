Владимир Зеленский во время визита в Бориспольскую районную больницу снова поспорил с тем самым «разбойником» Ярославом Годунком

Президент Украины 19 февраля после визита в больницу выступил перед журналистами и руководством медучреждения. Однако, помимо них его ждала встреча со старым «знакомым» - секретарем местного городского совета Ярославом Годунком, которого президент, в июле прошлого года выгнал с заседания горсовета и назвал «разбойником». Теперь Годунок решил попросить Зеленского заняться расследованием хищения средств бывшими чиновниками.

«Владимир Александрович, я понимаю, это дико будет от меня слышать, но прошу послушайте меня, пожалуйста. Я "разбойник", но я не про себя сейчас говорю, но будет странно от меня слышать … Я понимаю, что вам тогда на меня наговорили, что я такой-сякой плохой. Но "разбойник" пришел просить вас, губернатора просить: пожалуйста, давайте миллионы, которые украла предыдущая райадминистрация. Чтобы мы могли построить корпус… Давайте разберемся», - призвал секретарь горсовета.

В ответ на это президент заметил, что для начала нужно закончить строительство корпуса больницы, и только потом разбираться с коррупцией.

Он добавил, что поручения по расследованию коррупции должны давать именно правоохранительные органы.

Відвідання Президентом України Володимиром Зеленським Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування. Відвідання Президентом України Володимиром Зеленським Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування. Gepostet von Офіс Президента України am Mittwoch, 19. Februar 2020

Отметим, что это не единственный инцидент, который произошел во время визита Зеленского в больницу. Так, до этого сообщалось, что неизвестная женщина набросилась на президента с обвинениями. Это произошло, когда глава государства шел по коридору в сопровождении руководства больницы и охраны. Одна из присутствующих в больнице женщин неожиданно начала выкрикивать претензии в адрес президента.

«Зеленский, ты предатель! Почему на фронте гибнут? Кто для тебя Россия? Отвечайте! Я — ваш народ! Я — жительница Донецка! Вам рассказать что на шахтах делается?», - кричит женщина.

Напомним, Путин дал сигнал Зеленскому, Украина в опасности.

Как сообщала Politeka, Майдан разгорелся под окнами Зеленского: украинцы восстали против путинских законов.

Также Politeka писала, что у Зеленского поразили заявлением по Донбассу: «Надо еще разобраться, кто начал...».