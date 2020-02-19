Владимир Зеленский во время визита в Бориспольскую районную больницу снова поспорил с тем самым «разбойником» Ярославом Годунком
Президент Украины 19 февраля после визита в больницу выступил перед журналистами и руководством медучреждения. Однако, помимо них его ждала встреча со старым «знакомым» - секретарем местного городского совета Ярославом Годунком, которого президент, в июле прошлого года выгнал с заседания горсовета и назвал «разбойником». Теперь Годунок решил попросить Зеленского заняться расследованием хищения средств бывшими чиновниками.
«Владимир Александрович, я понимаю, это дико будет от меня слышать, но прошу послушайте меня, пожалуйста. Я "разбойник", но я не про себя сейчас говорю, но будет странно от меня слышать … Я понимаю, что вам тогда на меня наговорили, что я такой-сякой плохой. Но "разбойник" пришел просить вас, губернатора просить: пожалуйста, давайте миллионы, которые украла предыдущая райадминистрация. Чтобы мы могли построить корпус… Давайте разберемся», - призвал секретарь горсовета.
В ответ на это президент заметил, что для начала нужно закончить строительство корпуса больницы, и только потом разбираться с коррупцией.
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Он добавил, что поручения по расследованию коррупции должны давать именно правоохранительные органы.
Отметим, что это не единственный инцидент, который произошел во время визита Зеленского в больницу. Так, до этого сообщалось, что неизвестная женщина набросилась на президента с обвинениями. Это произошло, когда глава государства шел по коридору в сопровождении руководства больницы и охраны. Одна из присутствующих в больнице женщин неожиданно начала выкрикивать претензии в адрес президента.
«Зеленский, ты предатель! Почему на фронте гибнут? Кто для тебя Россия? Отвечайте! Я — ваш народ! Я — жительница Донецка! Вам рассказать что на шахтах делается?», - кричит женщина.
Напомним, Путин дал сигнал Зеленскому, Украина в опасности.
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