Экономический эксперт Юрий Атаманюк дал важный совет директору департамента налогового мониторинга Диме Серебрянскому

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикацию экономического эксперта Атаманюка в Telegram.

«Вы же интеллигентный человек, в прошлом научный работник. Вас втянули не в Вашу игру. Более того, пока, как говорят, Маркарова и Верланов дерибанят НДС, Вашу лояльность оценивают по остаточному принципу. Мой Вам совет - пригласите правую и левую руки Верланова: Кондро и Крыгана, Вашего подчинённого Мишалова, не забудьте Ирину Долозину и объявите им, что с преступной деятельностью Вам не по пути», - обратился экономист к Серебрянскому.

Атаманюк также призвал главу департамента налогового мониторинга помочь следствию в разоблачении топ коррупционеров.

«Это реально сможет спасти от тюрьмы Вас и прочистит мозги им. Следующим шагом идите к начальнику ВБ ГНС Кононенко Сергею и попросите его помочь оформить сотрудничество со следствием в изобличении топ коррупционеров», - отметил он.

«В обратном случае, как подсказывает опыт, Маркарова и Верланов будут в Лондоне, другие вышеперечисленные откупятся и растворятся, а Вы...», - написал Атаманюк.

Как сообщалось ранее, министра финансов Украины Оксану Маркарову и главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова заподозрили в содействии коррупционным схемам, из-за которых бюджет теряет миллиарды.

«Не успел Гончарук с Верлановым объявить тотальную переаттестацию сотрудников налоговой службы, в связи с задержанием на взятке Главы налоговой Одесской обл, как тут появилась горячая инфа, конечно от тех, кто мешает «кристально честным» Маркаровой и Верланову реализовывать реформы», - заявил Атаманюк.

По его словам, речь идет о схемах в налоговых службах, из-за которых в бюджет Украины может ежемесячно не поступать миллиарды гривен НДС.

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