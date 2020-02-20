"Мои пацаны сказали, что тебя там не было"

Владимир Зеленский поспорил с майором ВСУ из-за вопроса о своей службе в армии

Конфликт произошел еще в августе прошлого года, когда президент прибыл в Зал памяти защитников Украины в Киеве для того, чтобы почтить память украинских бойцов, погибших в боях под Иловайском. О нем майор ВСУ Роман Ковалев рассказал в интервью на «4 канале» (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

По его словам, после траурного мероприятия, проходившего 29 августа, он подошел к президенту и поинтересовался, почему тот уклонялся от службы в армии. Этот вопрос был важным для Ковалева, так как сам он в 2014 году воевал под Иловайском. Впрочем майор уточняет, что в сам город его батальон так и не зашел.

«Было официальное заявление Минобороны до вашего президентства. Заявлялось, что вам приходили четыре повестки. Три из них еще в 2014 году», - сказал тогда Ковалев Зеленскому.

Президент заявил, что это неправда. В этот момент к разговору присоединился экс-боец батальона «Донбасс» с позывным Бишут. Он поинтересовался, действительно ли Ковалев воевал под Иловайском и есть ли у него награда «Иловайский крест». Когда на второй вопрос майор ответил отрицательно, боец сделал вывод, что он попросту врет о своем участии в боях.

«То есть вы пришли, чтобы что? Мы сейчас поминаем людей, подожди, а вы пришли рассказать на крови, что были в Иловайске! Трепло!», - возмутился Зеленский.

По словам Ковалева, после этой перепалки с президентом его попросили задержаться, а вскоре к нему подошел сам Зеленский в сопровождении охраны и помощников. Тогда президент еще раз обвинил майора ВСУ во вранье.

«Владимир Александрович начал наш диалог с того, что: "Ты трепло! Мои пацаны сказали, что тебя там не было"», - пересказал Ковалев.

По его словам, после этого он посоветовал президенту проверить его личное дело и убедиться, что он действительно был в Иловайске.

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