Президент России Владимир Путин заявил, что украинцев нужно называть «укрАинцами»

Такое заявление российский президент сделал во время разговора с журналистом ТАСС Андреем Ванденко для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

Он начал рассказывать, что «укрАинцами называли людей, которые…». Ведущий перебил президента, чтобы поправить ударение.

«УкраИнцами», - отметил Ванденко.

«Нет. УкрАинцами называли людей, которые жили на рубежах российского государства», - заявил Путин.

Он добавил, что украинцы жили во Пскове, на Урале. Также украинцами называли тех, кто защищал Российскую империю с юга от набегов крымского хана. Путин подчеркнул, что считает украинцев и россиян одним народом.

«Кругом были украинцы. Значит, у нас не было никаких языковых различий», - завел Путин старую песню.

В сети бурно отреагировали на новый выпад Путина, который годами пытается убедить россиян, что такого народа как украинцы не существует. В этот раз Путин пошел еще дальше, заявив, что русскими называли и тех, кто жил на территории современной Польши

«Какой же он шовинист. Всей душой ненавидит Украину», «Вот же погань мелкая», «Откуда старый маразматик знает. Он же в школе плохо учился», «Санитары вечно опаздывают», «Что ж поделать если плешивик не знает истории, и теперь пытается все перекроить под свою глупость... старику аукнется конечно, но кого это волнует?», - пишут пользователи сети.

Отметим, что тезис про «один народ» постоянно используется в российской пропаганде. Также как и вымышленное происхождение названия «Украина». Именно РФ активно продвигают версию, что слово «Украина» якобы пошло от слова «Окраина». Но украинские и западные историки имеют другие версии касательно названия нашей страны. Одни исследователи считают, что «Украина» была синонимом слова «княжество» или «земля», другие убеждены, что «Украиной» обозначался центр Руси.

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