Російський президент Володимир Путін поміркував на тему небезпеки коронавіруса, який зараз бушує в Китаї

Його «експертна» думка з'явилася в блозі «Думки Президента» в Твіттері з підписом «Й історик, й економіст, і музикант, і гуморист, і хокеїст, і епідеміолог…», передає Politeka.

Він зазначив, що в Росії щорічно від грипу і пневмонії вмирають люди, тому спільне завдання – «мінімізувати ці втрати і робити все для того, щоб у нас нічого подібного не було».

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Що ж стосується коронавіруса, то, за словами Путіна, вся його специфіка полягає в тому, що «він новий».

«Питання: наскільки ми готові до  цього виклику. Я виходжу з того, що уряд, МОЗ зроблять все від них залежне, щоб ці несподіванки, які перед нами постають, щоб вони не були несподіванкою для переважної більшості громадян нашої країни, щоб всі були до цього готові», – заявив він.

Під відео негайно розгорілася дискусія, в ході якої користувачі висміяли пізнання російського президента в епідеміології.

«У кожному селі є дід, який сидячи на завалинці, теж про все міркує і все знає, лише офшорів не має і сусідні села не захоплює...», «Пора йому вже стати космонавтом!!!))», «його талантам немає числа і списочок дійде до ста))», «Наскільки ми готові, питаєш?! І це після того, як своїми оптимізаціями зруйнував всю медицину?! Так у тебе вже лікарі розбігаються, не витримуючи збільшених навантажень і хронічної нестачі грошей!», «Щоб несподіванки були не несподіванками..а те, чого очікуємо було очікуваним. Випадковості не випадкові, панда не панда...», «вже був один корифей усіх наук....», – пишуть коментатори.

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