Це занадто навіть для нього

Володимир Жириновський вибухнув образами і погрозами після перегляду трейлера нового фільму про війну в Україні

Російські пропагандисти не могли обійти стороною гучну прем'єру української патріотичної комедії «Наші котики». Так, скандальна ведуча Ольга Скабєєва присвятила фільму окремий сегмент своєї передачі «60 хвилин» (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз).

«Що нам робити з Україною, якщо вона зараз така?», - трагічним голосом поцікавилася пропагандистка, після чого на екрані з'явився трейлер комедії.

Варто відзначити, що у фільмі з іронією показані події 2014 року на Донбасі. Головні герої – професійні військові, парамедики, журналісти і добровольці – на кадрах трейлера розповідають, чому відправилися захищати Україну від російської агресії.

Першим по закінченні трейлера не витримав скандальний російський політик Володимир Жириновський. Він підхопився зі свого місця, почав метатися по студії, розмахуючи руками і викрикуючи погрози на адресу українців.

«Їх всіх знищимо! Всіх! Спалити напалмом всіх, б**ть! Щоб ні Києва не було, ні Львова – нічого не було!», - погрожує політик.

Варто відзначити, що така неадекватна реакція не могла не порадувати українців.

Комедія «Наші котики» вийшла на великий екран 30 січня. Над фільмом працювали українська, американська та канадська кінокомпанії за підтримки Українського культурного фонду та Державного агентства України з питань кіно. У центрі сюжету колоритна четвірка добровольців – інженер, актор, футбольний тренер і продавець квітів, які вирішують відправитися на Донбас. До них приєднується журналістка, у якої є своє секретне завдання.

До цього ми писали, що Жириновський "знайшов вирішення усіх глобальних проблем.

Так, під час прямого ефіру пропагандистської телепередачі "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим", яку транслюють на телеканалі "Росія 1", він вирішив переробити світ і повернути кордони СРСР.

Несамовитий політик заявив, що кардинальне вирішення всіх проблем полягає у переділі світу. Який полягає у зміні кордонів і фінансової системи. До всього іншого, Жириновський порадив президенту РФ Володимиру Путіну організувати зустріч постійних членів Ради Безпеки ООН, щоб "на трьох поділити світ".

Кароче тільки зараз сходив на Наші Котики / Lethal Kittens. Що я вам скажу... Йдіть поки вони в прокаті! Дуже дуже ок! Gepostet von Roman Sinicyn am Freitag, 7. Februar 2020

Нагадаємо, одіозний Жириновський запропонував Путіну відновити СРСР.

Як повідомляла Politeka, Жириновський принизив Ківу після скандалу з листуванням, нардеп не стримався.

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