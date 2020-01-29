В інтернет-мережі підняли на сміх президента Росії Володимира Путіна за демонстрацію того, що він хоче зробити з конституцією власної країни

Як повідомляє Politeka, опублікував карикатуру художник Сергій Йолкін в Facebook.

Так, Путін в піджаку і туфлях нібито біжить марафон і добігає до червоної стрічки. Проте на ній можна помітити слово «Конституція», яку нібито збирається порвати володар Кремля. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Біг на місці, біг з собою-Ніколи не буде збій...Навіть демократія Нині за поняттями....», «Бурхливі, тривалі оплески "робочої" групи!», «...і порвав, як Тузик грілку!», «В країні 20 років живе за понятійної конституції нова редакція Основного закону нічого не змінить», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, російський комік і резидент шоу "Stand Up" Олексій Щербаков розніс президента Росії володимира Путіна і росіян, які йому вірять.

Комік заявив в новому інтерв'ю "вДудь", що в Росії багато людей переконані, що в низьких зарплатах і пенсіях винен хто завгодно, але не Володимир Путін.

У приклад він навів власну тещу, яка у всьому підтримує президента РФ Володимира Путіна.

"Кожен раз вона включає новорічну промову. Ми з тестем сидимо: "Давай лапшички нам новенької навали", а вона: "Так, вистачить президента мого чіпати". Я не знаю, що повинно змінитися", - розповів Олексій Щербаков.

Нагадаємо, що Невзоров різко принизив Путіна після його виступу

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