Киевский суд разрешил силовикам привести на допрос экс-президента Украины Петра Порошенко силой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на telegram-канал Pavlovsky News.

«Суд дал добро на принудительный привод для допроса Порошенко в Госбюрорасследований. Время в постановлении указано 28 февраля 14:00», - говорится в сообщении.

Уточним, что в самом решении суда указывается, что Порошенко будут допрашивать как свидетеля.

Не менее важным выглядит факт, что бывший президент Украины 30 раз игнорировал повестки на допрос, которые приходили ему от Государственного бюро расследований. Он является фигурантом 12-ти уголовных производств.

Как сообщалось ранее, бывший президент Украины Петр Порошенко теряет влияние перед местными выборами в Украине. Об этом сообщает Телеграм-канал "Легитимный" со ссылкой на свои источники.

"Порошенко начал критически терять вес в регионах. Источник поясняет это тем, что, чем ближе выборы, тем больше региональной элиты будет отказываться от бренда «Евро Солидарности». Многие уже начали массово ходить по другим политическим проектам и пытаться «трудоустроится»", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что пятый президент Украины 24 января наконец таки явился на допрос в ГБР, но он закончился скандалом.

В самом помещении ГБР Порошенко в окружении своих приверженцев, обступивших его со всех сторон, кричал в сторону сотрудников Госбюро "поплічники Януковича!" и "Хто буде вірити Державному бюро розслідувань після таких кроків?" Речь о недавнем назначении на пост замдиректора ГБР одного из бывших адвокатов беглого президента Виктора Януковича Александра Бабикова.

Затем Порошенко, не скрывая эмоций, накинулся на охранников ГБР: "Вам має бути соромно: ви не є поліцейські, і ви не є українці"

Напомним, штурм клуба Порошенко: экс-президент в шаге от ареста, «никто не знает, где находится…».

Как сообщала Politeka, Порошенко доигрался, ворвались силовики: скоро приговор.

Также Politeka писала, что Порошенко экстренно покинул Украину: всплыли детали наглого бегства.