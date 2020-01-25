Бывший президент Украины Петр Порошенко теряет влияние перед местными выборами в Украине
Об этом сообщает Телеграм-канал "Легитимный" со ссылкой на свои источники.
"Порошенко начал критически терять вес в регионах. Источник поясняет это тем, что, чем ближе выборы, тем больше региональной элиты будет отказываться от бренда «Евро Солидарности». Многие уже начали массово ходить по другим политическим проектам и пытаться «трудоустроится»", - говорится в сообщении.
Кроме того, автора подчеркнули, что на региональных выборах партию Порошенко ждет провал.
Главное за ночь: трагедия в семье Зеленского, новый отвод ВСУ и пощечина Путину
Лобода в золотом бикини свела с ума сеть влажными фото: "Малышка на миллион"
Сумская отбросила стыд и показала постельные фото: "Сходит с ума..."
Лорак в спортивном костюме насмешила видом прямо в Голливуде: "Хоть бы приоделась"
Ранее мы сообщали, что пятый президент Украины 24 января наконец таки явился на допрос в ГБР, но он закончился скандалом.
В самом помещении ГБР Порошенко в окружении своих приверженцев, обступивших его со всех сторон, кричал в сторону сотрудников Госбюро "поплічники Януковича!" и "Хто буде вірити Державному бюро розслідувань після таких кроків?" Речь о недавнем назначении на пост замдиректора ГБР одного из бывших адвокатов беглого президента Виктора Януковича Александра Бабикова.
Затем Порошенко, не скрывая эмоций, накинулся на охранников ГБР: "Вам має бути соромно: ви не є поліцейські, і ви не є українці"
Напомним, Петр Порошенко является фигурантом 12-ти уголовных производств. Официально Порошенко не является подозреваемым или обвиняемым ни по одному делу. Однако его неоднократно вызывали на допросы в ГБР.
Напомним, штурм клуба Порошенко: экс-президент в шаге от ареста, «никто не знает, где находится…».
Как сообщала Politeka, Порошенко доигрался, ворвались силовики: скоро приговор.
Также Politeka писала, что Порошенко экстренно покинул Украину: всплыли детали наглого бегства.