Бывший президент Украины Петр Порошенко теряет влияние перед местными выборами в Украине

Об этом сообщает Телеграм-канал "Легитимный" со ссылкой на свои источники.

"Порошенко начал критически терять вес в регионах. Источник поясняет это тем, что, чем ближе выборы, тем больше региональной элиты будет отказываться от бренда «Евро Солидарности». Многие уже начали массово ходить по другим политическим проектам и пытаться «трудоустроится»", - говорится в сообщении.

Кроме того, автора подчеркнули, что на региональных выборах партию Порошенко ждет провал.



Ранее мы сообщали, что пятый президент Украины 24 января наконец таки явился на допрос в ГБР, но он закончился скандалом.

В самом помещении ГБР Порошенко в окружении своих приверженцев, обступивших его со всех сторон, кричал в сторону сотрудников Госбюро "поплічники Януковича!" и "Хто буде вірити Державному бюро розслідувань після таких кроків?" Речь о недавнем назначении на пост замдиректора ГБР одного из бывших адвокатов беглого президента Виктора Януковича Александра Бабикова.

Затем Порошенко, не скрывая эмоций, накинулся на охранников ГБР: "Вам має бути соромно: ви не є поліцейські, і ви не є українці"

Напомним, Петр Порошенко является фигурантом 12-ти уголовных производств. Официально Порошенко не является подозреваемым или обвиняемым ни по одному делу. Однако его неоднократно вызывали на допросы в ГБР.



Напомним, штурм клуба Порошенко: экс-президент в шаге от ареста, «никто не знает, где находится…».

Как сообщала Politeka, Порошенко доигрался, ворвались силовики: скоро приговор.

Также Politeka писала, что Порошенко экстренно покинул Украину: всплыли детали наглого бегства.