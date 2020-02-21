Ситуация с эвакуацией украинцев из Китая и протесты в Новых Санжарах должны были помочь действующей власти, но все пошло не так, как планировалось

Как сообщает Politeka, об этом рассказал журналист Андрей Пальчевский у себя на странице в Facebook. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз).

«Президент Зеленский сказал, что Украина находится в Средневековье. От себя добавлю – мрачном Средневековье. Вот только, кто находится – люди, власть, Рада (которая готовила это руками Радуцкого – руководителя нашей медицини)», - отметил он.

Пальчевский уточнил, что на самом деле ситуация должна была сыграть «на руку» действующей власти.

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«Этот трюк, на самом деле, который они готовили для повышения падающего рейтинга, обернулся позором», - подчеркнул он.

Ранее мы писали, что Пальчевский рассказал о месте, куда отправить украинцев по возвращении из Китая искали, когда самолет с ними уже вылетел.

«Вчера мне звонили руководители и хозяева санаториев под Киевом в 12 часов ночи, и рассказывали, что им звонили буквально в это же время, уже самолет был в воздухе, и предлагали разместить больных», - сказал телеведущий.

Пальчевский добавил, что ввиду сложившейся ситуации возикает вопрос к власти.

«Сегодня Скалецкая вместе с Радуцким сказали, что место будет секретным. Но мы знаем, как это будет в Украине, где-то через час другой мы узнаем, куда их привезли. У меня один вопрос к руководству страны: «Неужели при всей любви к соотечественникам, стоит так рисковать?». Хорошо если все закончится мирно, эти придурки, которые принимали решение это популистское и ставили под угрозу полстраны, отделаются легким испугом и их по головке погладит Зеленский. А если этого не случится, не дай Бог? Чью головку мы будем, мягко говоря, гладить?» - подытожил он.

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Gepostet von Андрей Пальчевский am Freitag, 21. Februar 2020

Напомним, харьковчане взбунтовались из-за самолета с украинцами из Китая.

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