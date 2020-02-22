Россия любой ценой будет пытаться вернуть Украине оккупированный Донбасса

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил волонтер и основатель фонда Вернись живым Виталий Дейнега. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его словам, такое решение властей РФ будет связано с нехваткой финансов и желанием освободится от оков санкций.

"Россияне любой ценой будут пытаться вернуть нам Донбасс. При условии, что им дадут сохранить лицо и не потребуют оплатить его восстановление. Но отношение к нам не изменится", – считает волонтер.

Но также он уверяет, что как только деньги появятся - она снова сосредоточится на расширение своего влияния в Украине.

"Не стоит кормить себя иллюзиями о том, что формальная смена чиновников в России может что-то дать Украине. Ведь проблема в том, что россияне и их верхушка уже отравлены своей же пропагандой", - считает он.

Напомним, российский политолог Андрей Пионтковский высказал такое же мнение. По его словам попытками прорыва боевиков Путин пытается ускорить этот процесс.

Напомним, российско-оккупационные войска "Л/ДНР" попытались прорваться через линию разграничения на Донбассе.

Подконтрольные Кремлю террористы атаковали позиции бойцов ВСУ сразу возле нескольких населенных пунктов.

В результате боевого столкновения силы ООС понесли потери среди личного состава - 1 защитник погиб, четверо получили легкие ранения.

Ранее мы рассказывали, что российские войска устроили сборы командиров батальонов на территории Донбасса. Они проходят под руководством Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации.

Напомним, бойцы ВСУ эффектно ликвидировали главарей "Л/ДНР", отомстив за все.

Как сообщала Politeka, озверевшие оккупанты на Донетчине расстреляли бойцов ВСУ из артиллерии.

Также Politeka писала, что девушка погибшего на Донбассе бойца ВСУ огорошила признанием.