Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сделал заявление, которое вызвало неоднозначную реакцию в сети

В эфире одного из украинских каналов Гончарук заявил, что сегодня молодые семьи не могут себе позволить взять квартиру в кредит из-за высоких процентов. По его словам, молодые люди, которые переехали в город, никогда не смогут купить себе квартиру.

«Не знаю, наркотиками или оружием нужно, наверное, торговать, чтобы выплачивать такую ипотеку. Сегодня – это кабала», - подчеркнул глава Кабмина.

По его словам, одна из ключевых задач правительства, сделать доступной ипотеку, чтобы банки давали кредиты на жилье максимум под 10%. Гончарук считает, что это будет стимулировать экономику.

В сети неоднозначно отреагировали на заявление Гончарука.

«Видно кокс закончился в 3 часа ночи. Гончарука послали посыльным за коксом бежать. Вот он и переживает... за ипотеку», «проституцию ещё не учёл... типа, он не знает», «Торговля оружием отличный бизнес, а еще сколько народа может быть занято в обслуживании стрельбищ, изготовлении кобуры, тренировке гражданских к стрельбе, изготовлении патронов, пуль, пороха, гильз. Это миллион рабочих мест плюс налоги», - пишут пользователи сети.

Один из пользователей под ником Эрнесто Ча отметил, что ипотеку можно давать и под 3% - никто от этого не обеднеет.

«Можно поэкспериментировать - насколько вырастет спрос на квартиры. А то начали строить опять хрущевки – регресс», - пишет он.

Ранее мы писали, что в сеть попал снимок, на котором изображен молодой Алексей Гончарук. Фотографией тринадцатилетней давности поделился его друг и знакомый Алексей Павловский. Глава Кабмина одет в джинсы и джинсовую куртку, а лицо скрывают солнцезащитные очки.

Напомним, что Гончарука настигла жесткая расплата, не помог даже Зеленский: терпение украинцев лопнуло.

А еще Politeka писала, что Зеленский с СНБО пошел на кардинальные меры из-за карантина в Украине.

Также Politeka сообщала, что Милованов рассказал украинцам о "суперуспешности" Гончарука и тут же пожалел: "Может имитирует?".