"Сам себе не похвалиш - ніхто не похвалить"

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов назвав діяльність уряду Олексія Гончарука "суперуспішною"

Після звіту голови українського Кабміну Гончарука перед народними депутатами, за що його жорстко рознесли в мережі, міністр Милованов вирішив дати власну оцінку своїй роботі й роботі колег. В ефірі одного з телеканалів він заявив, що "все робиться, як треба".

"Я вважаю, що її (діяльність, - прим.ред.) потрібно назвати суперуспішною, суперефективною. Наприклад, в моєму конкретному міністерстві я вам скажу певні речі, які ми робимо. Можна говорити про ринок землі, можна говорити про ринок праці, про приватизацію, про концесії. Це все доволі контраверсійні в медійному полі питання, але насправді нічого там немає неправильного, навпаки, все робиться так, як потрібно", - заявив Милованов.

А те, що 70 відсотків українців не довіряють нинішньому уряду - так "це час покаже", на думку міністра.

"Я думаю, час покаже, і ми повинні комунікувати не словами, а діями, результат наших дій займає певний час. Але головне, ми хочемо, щоб у людей було краще життя, і для цього багато робимо", - зазначив Милованов.

Раніше ми повідомляли, Центр Разумкова провів серед українців соціальне питання з приводу довіри до влади. За результатами, цифра довіри особисто до Гончарука прагне до нуля - всього 6 відсотків. 34 відсотки частково довіряють, а не підтримують політику уряду 51 відсоток. Окремі дії Гончарука підтримують 29,5%, а не підтримують понад 50%.

Варто відзначити, заяву Милованова про "суперефективність" бурхливо обговорюють в мережі. Українці висміяли політика, згадавши про його жарти, що "він ніколи й не приховував, що дебіл".

"Це не є слабкістю": Милованов розповів, як курив марихуану"

"не виключено, що вся ахінея яку він зараз несе це підготовка ґрунту, щоб після свого затримання милован міг кричати через змі, що нібито його прибирають за "суперефективну" роботу "

"І шо вони там курять?"

"А може він імітує психзахворювання? Попиту ніякого тоді."

"Я б навіть сказав супер-пупер-мега-турбо успішне. Злити землю за безцінь і щоб залатати дірку. Пацанчіки до успіху прийшли))"

"О, так! Дивак сам себе оцінив як надуспішного. Прикольно було б щоб і учні в школі самі собі оцінку вибирали, а працівники самі зарплату призначали"

"кокс роздають прямо на засіданнях уряду"

"виходить, що якщо сам не похвалиш, то ніхто не похвалить ))))"



