Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов назвав діяльність уряду Олексія Гончарука "суперуспішною"
Після звіту голови українського Кабміну Гончарука перед народними депутатами, за що його жорстко рознесли в мережі, міністр Милованов вирішив дати власну оцінку своїй роботі й роботі колег. В ефірі одного з телеканалів він заявив, що "все робиться, як треба".
"Я вважаю, що її (діяльність, - прим.ред.) потрібно назвати суперуспішною, суперефективною. Наприклад, в моєму конкретному міністерстві я вам скажу певні речі, які ми робимо. Можна говорити про ринок землі, можна говорити про ринок праці, про приватизацію, про концесії. Це все доволі контраверсійні в медійному полі питання, але насправді нічого там немає неправильного, навпаки, все робиться так, як потрібно", - заявив Милованов.
А те, що 70 відсотків українців не довіряють нинішньому уряду - так "це час покаже", на думку міністра.
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"Я думаю, час покаже, і ми повинні комунікувати не словами, а діями, результат наших дій займає певний час. Але головне, ми хочемо, щоб у людей було краще життя, і для цього багато робимо", - зазначив Милованов.
Раніше ми повідомляли, Центр Разумкова провів серед українців соціальне питання з приводу довіри до влади. За результатами, цифра довіри особисто до Гончарука прагне до нуля - всього 6 відсотків. 34 відсотки частково довіряють, а не підтримують політику уряду 51 відсоток. Окремі дії Гончарука підтримують 29,5%, а не підтримують понад 50%.
Варто відзначити, заяву Милованова про "суперефективність" бурхливо обговорюють в мережі. Українці висміяли політика, згадавши про його жарти, що "він ніколи й не приховував, що дебіл".
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