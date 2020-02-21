Більше половини зовсім не вірять у нового главу уряду

Найбільше вірять українці збройних сил, рятувальників, прикордонників та Нацгвардії

Центр Разумкова провів соціальне опитування, в якому українці відповіли, кому вони довіряють державної влади. Найбільше не довіряють громадяни державного апарату (чиновників) - 77% опитаних. На другому місці судова система в цілому - 76%, місцевим судам на 5% менше - 71%. Про це пише Politeka. (Щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

При цьому українці довіряють правоохоронцям - 69%. Збройним силам довіряють трохи менше - 65% опитаних. ДСНС, Нацгвардії і Держприкордонслужбі довіряють 60% опитаних.

Тільки шість відсотків українців довіряють Кабміну. 34% частково довіряють, а не підтримують політику уряду 51%. Гончаруку особисто довеяют тільки 6%. Його окремі дії підтримують 29,5%, а не підтримують понад 50%.

Раніше ми повідомляли, що розкриті деталі скандалу зі звітом Кабміну про виконану роботу, за який Олексій Гончарук заплатив з бюджету 85 тисяч гривень.

Раніше увагу громадськості привернув дивний звіт «Топ 100 досягнень», за який, як з'ясувалося, прем'єр-міністр заплатив з держбюджету 84 тисяч гривень приватній фірмі. Директор фірми Анастасія Магонова прокоментувала цей інцидент, спробувавши виправдати таку вартість звіту. На її думку цифра виправдана, адже працювати над створенням звіту було нелегко: фірма працювала цілодобово.

Повідомлялося, що Олексій Гончарук пообіцяв українцям мільйон нових робочих місць і наразився на шквал критики.

Український прем'єр-міністр розкрив план по розширенню легального ринку праці на найближчі п'ять років. Відповідний пост з'явився на його Телеграм-каналі. У ньому Гончарук заявив, що Кабмін планує збільшити кількість легальних робочих місць в країні.

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