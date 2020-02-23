Президент України Володимир Зеленський дав доручення для РНБО з-за коронавируса

Зеленський дав доручення Кабміну і РНБО, щоб вони підготували запасні карантинні об'єкти для українців, яких можуть евакуювати з інших країн. Уряд зайнятий цим питанням в особі прем'єра Олексія Гончарука. Про це пише Politeka з посиланням на телеграм-канал Легітимний.

Раніше ми повідомляли, що світова економіка втратить 0,1% зростання в поточному році з-за коронавіруса.

Директор-розпорядник МВФ Крістіана Георгієва на зборах G-20 повідомила, що за попередніми прогнозами, до початку історії з коронавірусом, передбачалося, що рівень світового зростання ВВП збільшиться з 2,9% у минулому році до 3,3% в поточному.

"За нинішнім сценарієм, економічне зростання Китаю в 2020 році складе 5,6%. Це на 0,4 процентного пункту нижче, ніж МВФ вказував в прогнозі МВФ за січень. Таким чином, зростання світової економіки буде приблизно на 0,1% нижче (прогнозованого - ЕП.) ", - заявила директорка.

Повідомлялося, що Україна може відправити у китайський Ухань новий літак в рамках проведення ще однієї операції по евакуації. Про це під час брифінгу заявив заступник міністра МВС Антон Геращенко.

«Геращенко додав, що, якщо буде достатня кількість заявок від українців з міста Ухань з проханням евакуювати їх, Україна зможе це зробити знову», - йдеться на сайті відомства.

Уточнимо, що за минулу добу кількість заражених новим штамом коронавіруса досягло 76 936 осіб. З них померли 2442 людини. А з лікарні выписалось 22 888 осіб. У важкому стані перебуває близько 10 968 осіб.

Всього за добу хворобу підхопили 648 осіб.

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