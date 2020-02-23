Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение для СНБО из-за коронавируса

Зеленский дал поручение для Кабмина и СНБО, чтобы они подготовили запасные карантинные объекты для украинцев, которых могут эвакуировать из других стран. Правительство занято этим вопросом в лице премьера Алексея Гончарука. Об этом пишет Politeka со ссылкой на телеграм-канал Легитимный.

Ранее мы сообщали, что мировая экономика потеряет 0,1% роста в текущем году из-за коронавируса.

Директор-распорядитель МВФ Кристиана Георгиева на собрании G-20 сообщила, что по предварительным прогнозам, до начала истории с коронавирусом, предполагалось, что уровень мирового роста ВВП увеличится с 2,9% в прошлом году до 3,3% в текущем.

"По текущему сценарию, экономический рост Китая в 2020 году составит 5,6%. Это на 0,4 процентного пункта ниже, чем МВФ указывал в прогнозе МВФ за январь. Таким образом, рост мировой экономики будет примерно на 0,1% ниже (прогнозируемого - ЭП.) ", - заявила директорка.

Сообщалось, что Украина может отправить в китайский Ухань новый самолет в рамках проведения еще одной операции по эвакуации. Об этом во время брифинга заявил замминистра МВД Антон Геращенко.

«Геращенко добавил, что, если будет достаточное количество заявок от украинцев из города Ухань с просьбой эвакуировать их, Украина сможет это сделать снова», - говорится на сайте ведомства.

Уточним, что за прошедшие сутки количество зараженных новым штаммом коронавируса достигло 76 936 человек. ИЗ них скончались 2442 человека. А из больницы выписалось 22 888 человек. В тяжелом состоянии находится около 10 968 человек.

Всего за сутки болезнь подхватили 648 человек.

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