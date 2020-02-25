Во Франции нашли недвижимость семьи генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки

Как пишет «Страна», украинского Генпрокурора находится в 23 км от Страсбурга в коммуне Ла-Ванзее (регион Гранд-Эст). Площадь коммуны 25,39 км2, а население около 6000 человек.

Там, по данным журналистов, на улице Садовой (Rue des Jardins) находится дом площадью 145 квадратных метров, владелицей которого является 40-летняя Олеся Бартовщук, жена чиновника. Дом был куплен чуть больше трех лет назад.

В материале говорится, что жена главы офиса генпрокурора живет во Франции с тремя сыновьями: Тимуром, Лукой и Марком, которые родились здесь и являются гражданами этой страны.

Согласно декларации Рябошапки за 2018 год – дом расположен на участке земли площадью чуть больше 4 соток. В доме два этажа, есть гараж. Возле входа растет несколько хвойных деревьев, а сам двор находится за особняком.

Издание пишет, что место покупки дома выбрано не случайно. Ведь Бартовщук работает в Европейском суде по правам человека в Страсбурге. До переезда во Францию жена Рябошапки трудилась в Министерстве юстиции Украины. Была начальником отдела гражданского и хозяйственного процесса в Нацбюро по делам соблюдения конвенции о защите прав и основных свобод.

В декабре 2016 года жена Рябошапки приобрела этот дом за 12,392 млн грн, что по курсу евро на тот момент составил 444 тыс. евро. Семья взяла кредит на покупку дома, и это отражено в декларации. Кредиты супруга генпрокурора брала в местном отделении банка Caisse de Credit Mutuel, который не является банком в его классическом понимании, а кооперативным банком – что-то вроде наших кредитных союзов.

Напомним, эксперт рассказал о ловушке для Рябошапки: «к генпрокурору есть вопросы».

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