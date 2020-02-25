В СМИ появилась информация о том, что Святослав Вакарчук решил сложить с себя депутатские полномочия. Якобы это произошло на фоне падения рейтингов его политической силы

О решении лидера партии «Голос» и знаменитого украинского музыканта стало известно во вторник, 25 февраля. Эту информацию распространил ряд украинских СМИ, ссылаясь на материал "Интерфакс Украина". Сообщалось, что Вакарчук якобы пояснил, что решил сложить с себя полномочия из-за того, что, по его мнению, нынешний состав парламент не сумел выполнить своей главной задачи – «создавать видение Украины как современного европейского государства».

Впрочем, подтверждения этой информации так и не поступило, поэтому публикации, по всей видимости, оказались фейковыми.

Стоит отметить, что в последнее время наблюдается катастрофическое падение рейтинга партии Вакарчука. Так, по результатам опроса Киевского международного института социологии, проведенного 8-18 февраля, «Голос» набрал бы лишь 0,9% голосов, если бы выборы в Верховную Раду проходили сейчас.

Печальную статистику для партии ранее также показала опрос Центра Разумкова. По его результатам «Голос» также не смог бы пройти в Раду, так как сейчас партию поддерживают только 3,2% избирателей.

До этого мы писали о том, что политолог и профессор Анатолий Романюк рассказал, почему партия Вакарчука "Голос" потерпела крах.

В частности, эксперт решил проанализировать результаты последнего социологического исследования Центра Разумкова на тему электоральных предпочтений украинцев.

Он отметил, что обвал рейтинга связан с тем, что партия "Голос" до сих пор не может определиться со своей основной позицией.

“Если основные политические партии имеют более-менее четкую позицию, то партия “Голос” – неопределенное. В одних случаях поддерживает монобольшинство, в других случаях идет в оппозицию. Эта неопределенность между сегодня и завтра преимущественно и определяет отношение избирателей. Они просто не понимают, какую позицию занимает эта политическая партия”, - резюмировал Романюк.

Напомним, Вакарчук опозорился из-за вопроса о своих с Притулой спонсорах, видео слили в сеть.

Как сообщала Politeka, Голос Вакарчука опозорился грязным пиаром на теме Майдана.

Также Politeka писала, что рейтинг Вакарчука резко изменился, скандальные данные не скрыть.