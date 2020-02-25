Украинцы ярко отреагировали на новость о том, что Святослав Вакарчук покидает политику

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что Святослав Вакарчук решил сложить с себя депутатские полномочия. Якобы это произошло на фоне падения рейтингов его политической силы.

О решении лидера партии "Голос" и знаменитого украинского музыканта стало известно во вторник, 25 февраля. Эту информацию распространил ряд украинских СМИ, ссылаясь на материал "Интерфакс Украина".

Украинцы не смогли остаться в стороне и начали активно комментировать эту новость в сети.

Многие высказали надежду на то, что информация правдива и Вакарчук уйдет из политики. Были и те, кто отмечал, что такая информация ходит в СМИ не первый раз, но Вакарчук так и не ушел.

"Пусть уходит,он не политик,ходит туда сюда", "Уходит ,уходит и никак не уйдет ,Никто не держит все равно толку. в ВР ,как от козла молока .Пиарится ,что ли ?", "Да ну, это уже дежавю, какое-то. Вакарчук что, играет на сцене? Я иду, я ухожу. Уходишь-уходи. И дверь за собой закрой", "Это называется, не в свои сани не садись! Это относится ко всем артистам и им же подобным!!!", "Давно пора, свято место пусто не бывает, лучше пой".

Нашлись среди украинцев и те, кто поддержали решение Вакарчука и пожелали ему удачи на музыкальном поприще.

"Очень хорошее решение! Полностью поддерживаю!", "Поддерживаю. Давно пора уже это сделать, а лучше всего не было смысла идти в политику".

Появились и гневные комментарии украинцев, которые не могли понять, зачем вообще Вакарчук шел в политику во второй раз.

"Это уже второй уход из политики как то несерьёзно Слава", "Один раз уже выходил из депутатов. Какого черта опять приперся? Пел бы себе и ладно, а то теперь и на концерты никто ходить не будет", "А че второй раз перся? Один раз недостаточно?".