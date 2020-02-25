Кабмин Украины проиграл суд в Европейском суде по правам человека по закону о люстрации. Теперь государство должно будет выплатить компенсации уволенным по этому закону чиновникам

Соответствующее решение было опубликовано на сайте ЕСПЧ.

«На своем заседании 24 февраля панель Большой палаты в составе пяти судей решила передать (на апелляционное рассмотрение Верхней палаты - ред.) одно дело и отклонить запросы относительно других девяти дел», - сообщили в суде.

Среди отклоненных дел оказалось и апелляционное обжалование Кабмина Украины по делу о законе «Об очищении власти».

Таким образом, решение ЕСПЧ по данному делу получило статус окончательного. Ранее суд признал украинский закон о люстрации противоречащим Европейской конвенции по правам человека.

Теперь Украина должна будет выплатить компенсации чиновникам, которые в свое время были уволены после принятия этого закона в сентябре 2014 года.

До этого мы писали о том, что скоро в Украине заработают новые правила финансового мониторинга счетов.

Так, с 28 апреля вступят в силу нормы Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Этим законом расширен список лиц, которые должны следить за финансовыми операциями и в случае сомнительной ситуации сообщать правоохранителям. В этот перечень, к слову, попали и бухгалтеры, которые обязаны проверять финансовые операции своих клиентов.

Согласно документу, к СПФМ (субъектам первичного финансового мониторинга) будет применятся более жесткое наказание за несвоевременную подачу, неподачу или нарушение порядка подачи Госфинмониторингу информации о сомнительных операциях: новые штрафы составят до 340 тысяч гривен (для сравнения, ранее - до 34 тысяч гривен).

Украинские предприниматели обеспокоены тем, как этот закон повлияет на их деятельность. Отмечается, что изменения коснутся в основном крупного бизнеса, так как пороговая сумма, когда СПФМ должен проверять операцию, поднимется до 400 000 гривен.

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