Народные депутаты фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект №3076, которым предлагается ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц от 15% до 27%

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Документ предусматривает, что размер налога будет зависеть от уровня месячного дохода, который измеряется в минимальной заработной плате (МЗП, по состоянию на 1 января 2020 года составляет 4723 грн):

для дохода до 5-кратного размера минимальной заработной платы - ставка налога составляет 15%

5-15 размеров МЗП - ставка 18%

15-50 размеров МЗП - ставка 21%

50-200 МЗП - ставка 24%

более 200 размеров МЗП, ставка - 27%

"Повышенная ставка будет применяться только для уровня доходов, превышающих максимальную базу для начисления единого социального взноса (15 размеров МЗП). При этом, повышенная ставка налога будет применяться только к превышению базы над базой, подлежащей налогообложению по более низкой ставке", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, документом предлагается:

освободить от налогообложения налогом на доходы физлиц и военным сбором доходы в виде процентов по депозитам;

установить минимальный необлагаемый доход для физлиц с месячным доходом не выше 15 размеров минимальной зарплаты, предусмотрев, что соответствующие физлица имеют право уменьшить свой месячный налогооблагаемый доход на сумму минимального необлагаемого дохода, который определяется как размер минимальной зарплаты.

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